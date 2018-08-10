被拉到腳騰空！被擄女童母哽咽「腦中閃過小燈泡事件」

被拉到腳騰空！被擄女童母哽咽「腦中閃過小燈泡事件」（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書）

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／綜合報導
（記者翻攝）

台北市內湖昨（9日）發生驚悚強擄女童事件，一名周姓男子突然當街強拉7歲女童，幸好當時女童母親極力拉扯，再加上多名路人上前嚇阻，周男才鬆手並逃離現場。事後女童母親受訪時哽咽表示「當下他抓我女兒、勒她脖子的時候，其實我腦中閃過的是小燈泡事件」。

內湖民權東路昨天傍晚6點多，吳姓婦人下班後從安親班接7歲女兒返家，行經一處大樓中庭時，沒想到突遭周男襲擊，嚇得吳媽媽當場驚聲尖叫，奮力用雙手護住寶貝女兒，但周男像失去理智一般，強拉住女童書包，女童雙腳一度被拉扯到騰空，不難想見當時力道有多大。

吳媽媽接受《三立新聞》採訪時仍餘悸猶存，「我後來尖叫，尖叫完我又喊了救命才有路人來幫忙。當下他抓我女兒、勒她脖子的時候，其實我腦中閃過的是小燈泡事件。」事實上，王景玉無差別砍殺小燈泡的地點就是發生在內湖，無怪乎吳媽媽如此害怕，「我很怕他拿出兇器去傷害我女兒，我非常非常的恐慌。這樣子的環境真的會讓家長很不放心小孩的安全。」所幸經熱心民眾上前嚇退，周男才悻悻然離開。

事後這段擄童畫面也在網路上瘋傳，已知周男身分為游泳池救生教練，事發後聘僱他的運動休閒管理公司陳姓老闆，經社區總幹事通知，才知道周男闖下滔天大禍，氣得直呼「真的很過分，氣到連我都想打他！」

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