姚文智Togi週記粉專72小時內火速下架 網虧：又殺了一個Togi

民進黨台北市長參選人姚文智推出「Yao爸的Togi週記 」，講述三隻Togi來到姚家的故事，其中Togi三世性格最衝，「欺侮Yao爸鍵盤酸民就讓我來教訓他們啊！」（姚文智翻台北）

友善列印
／綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智臉書粉絲專頁日前無預警關閉，重新上線後不僅宣布要重新開始，就連「Togi週記」也隨之刪除，於此同時，《Togi's Diary》臉書粉絲專頁卻悄悄上線，讓人錯愕的是，不到72小時，《Togi's Diary》粉專今（10日）下午又突然宣布將無限期關閉，讓網友笑虧「又殺了一個Togi」。

根據《Togi's Diary》關閉前的最後一篇文章表示，「三次元的世界，果然跟二次元很不一樣，一個在動保努力數十年的優秀立委，卻…(多說多錯還是閉嘴好了)，看來現在的網路世界，只有偽胖打君是唯一神功護體。」文章也提到，「雖然喵莫名得到了成衣業者『朱學恒的阿宅萬事通事務所』的愛，但我比較關心的是水樹奈奈演唱會，為什麼不能在小巨蛋啦，我還是不要再亂講話，不要再害Yao爸，本粉專一小時後將無限期關閉～喵」。

《Togi's Diary》粉專無厘頭的內容，以及粉絲團創立不過3天就火速下架的行徑，讓不少網友相當傻眼，「這個粉絲團根本創來黑姚的吧」、「以為可以走乃雞和幹幹貓路線，結果失業」、「又殺了一個Togi」、「Togi死了又復生、復生了又死」、「連有貓就推的定律都能打破真的不容易」。

事實上，《Togi's Diary》粉專下架，應跟總統蔡英文的重要文膽、海基會秘書長姚人多有關，姚文智今接受廣播專訪時表示，姚人多昨晚透過手稿給出多點建議，其中就包含「立刻把貓的動畫給我停掉！酸民再酸，也是市民」，其餘還有：反省自己、「不要切割發言人，有功則搶，有過則退給下屬，這跟柯批沒兩樣」、不要想靠黨紀當選、先變第二名再變第一名、「政策、政策、政策！」。

姚文智Togi週記粉專72小時內火速下架 網虧：又殺了一個Togi 姚文智Togi週記粉專72小時內火速下架 網虧：又殺了一個Togi（圖／翻攝畫面）

文章來源：PTT

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