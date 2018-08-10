男女野外激戰任人拍 正牌男友看新聞才知戴綠帽

事件男女主角出庭時互動親密，而女主角也被爆料其實還有正牌男友（翻攝臉書）

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今年5月，一對年輕的男女在香港九龍的觀塘海濱公園忘情野戰，過程全被一旁路認給目擊，而警方到場後也目擊到兩人正在辦事，隨即當場將兩人逮捕，而兩人在事後出庭時互動相當親密，旁人都認為兩人應該是情侶，沒想近日卻有網友爆料其實兩人根本就不是情侶，女主角的正牌男友還是看了新聞才知道自己戴了頂大綠帽。

據了解，事發當時有民眾目擊到一對男女在路燈底下交疊，因此嚇得立刻報警處理，而警方到場後也發現這對男女竟是在野戰，也立刻將兩人逮捕。本月3日，本案開庭審理，而在離開法庭時，男主角陳尤斌（23歲）大方面對記者拍攝，而在他發現女主角陳嘉欣（20歲）被跟拍追訪後，也立刻上前護花，還伸手輕撫她的頭部安撫，互動相當親密，在外人眼裡儼然就是對熱戀中的情侶。

沒想到近日卻有網友爆料，指出這起野砲事件的男女主角根本就不是情侶，而女方的正牌男友也是在事件爆發後才得知自己戴了頂大綠帽，而女方也辯稱自己當下喝了點酒，對於有沒有做這件事，她自己也不清楚。

爆料者還進一步指出，雖然女方的正牌男友在被戴綠帽後相當震驚，但他最後仍選擇原諒女方，目前兩人仍在交往當中，消息曝光後引起不少看熱鬧的網友議論，紛紛留言表示：「女方偷吃偷吃道上報，這男的比忍者龜還綠」、「綠帽應該不只一頂」、「共享女友的概念？」

有網友爆料女方還有正牌男友，而對方也原諒她劈腿（翻攝臉書） 有網友爆料女方還有正牌男友，而對方也原諒她劈腿（翻攝臉書）
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