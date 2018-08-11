亡父愛喝魚湯！女兒每天端湯祭拜 母揭10年秘密...瞬間淚崩

亡父愛喝魚湯！女兒每天端湯祭拜 母揭10年秘密...瞬間淚崩(示意圖/達志影像)

友善列印

父母無私的愛，都是最珍貴的！近日一名殯葬業者張軍凱在臉書分享故事，一名過世的張爸爸有3名女兒，而他生前時，常常買鮮魚湯給念書的女兒喝，但沒想到他過世後，女兒才在媽媽的口中得知驚人的秘密，讓她相當難過，「不捨得父親的愛….心痛著父親的愛….那麼愛…這麼愛。」

張軍凱在臉書寫道，往生菩薩張爸爸膝下無子，但有3位前世情人，所以他的封釘儀式很特別，咬釘的不是男性，而是小女兒。張爸爸生前時，常常刻意繞到夜市買一碗鮮魚湯給小女兒喝，「妳讀書辛苦了，喝碗鮮魚湯補補吧！」但每次都被不愛吃魚的女兒拒絕，他只好說：「不然妳陪我喝...妳不餓...我餓啊...」女兒便會心軟，默默把魚湯喝完。

就這樣過了10幾年，小女兒一直以為爸爸很愛喝魚湯，所以在治喪期間，她經常煮魚湯放在亡父靈堂桌上，但母親卻總在香爐裡的香還沒燒過半時，就偷偷把靈桌上的湯撤下，讓小女兒內心相當錯愕。

直到某次小女兒在煮魚湯時，媽媽才對她坦白：「其實妳爸根本不喜歡喝魚湯，不是不喜歡喝，是根本不能喝，妳爸對海鮮過敏，每天跟妳喝完魚湯回來，妳們都睡了...妳爸卻因為過敏，總是要在床上抓半小時才能睡。」

張媽媽還說，以前曾勸過丈夫別再喝魚湯，「妳爸總是回我：『我不喝，女兒就不喝，她這個年紀正值青春期，課業又那麼重，不好好補...怎行？更何況我每天就這喝魚湯這半小時，能好好陪伴女兒，將來她嫁了，想陪她都難了』。」聽完母親這席話，小女兒馬上紅了眼眶，因為她這才知道爸爸守護這個秘密10幾年，其實就是希望她能健康。

腦麻女美甲遭拒絕 賣場店員出... 尋救命恩人！騎車載母送醫遇好...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。