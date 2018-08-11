亡父愛喝魚湯！女兒每天端湯祭拜 母揭10年秘密...瞬間淚崩

2018年08月11日 09:04 杜炤佑

父母無私的愛，都是最珍貴的！近日一名殯葬業者張軍凱在臉書分享故事，一名過世的張爸爸有3名女兒，而他生前時，常常買鮮魚湯給念書的女兒喝，但沒想到他過世後，女兒才在媽媽的口中得知驚人的秘密，讓她相當難過，「不捨得父親的愛….心痛著父親的愛….那麼愛…這麼愛。」

張軍凱在臉書寫道，往生菩薩張爸爸膝下無子，但有3位前世情人，所以他的封釘儀式很特別，咬釘的不是男性，而是小女兒。張爸爸生前時，常常刻意繞到夜市買一碗鮮魚湯給小女兒喝，「妳讀書辛苦了，喝碗鮮魚湯補補吧！」但每次都被不愛吃魚的女兒拒絕，他只好說：「不然妳陪我喝...妳不餓...我餓啊...」女兒便會心軟，默默把魚湯喝完。

就這樣過了10幾年，小女兒一直以為爸爸很愛喝魚湯，所以在治喪期間，她經常煮魚湯放在亡父靈堂桌上，但母親卻總在香爐裡的香還沒燒過半時，就偷偷把靈桌上的湯撤下，讓小女兒內心相當錯愕。

直到某次小女兒在煮魚湯時，媽媽才對她坦白：「其實妳爸根本不喜歡喝魚湯，不是不喜歡喝，是根本不能喝，妳爸對海鮮過敏，每天跟妳喝完魚湯回來，妳們都睡了...妳爸卻因為過敏，總是要在床上抓半小時才能睡。」

張媽媽還說，以前曾勸過丈夫別再喝魚湯，「妳爸總是回我：『我不喝，女兒就不喝，她這個年紀正值青春期，課業又那麼重，不好好補...怎行？更何況我每天就這喝魚湯這半小時，能好好陪伴女兒，將來她嫁了，想陪她都難了』。」聽完母親這席話，小女兒馬上紅了眼眶，因為她這才知道爸爸守護這個秘密10幾年，其實就是希望她能健康。