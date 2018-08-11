出社會才知殘酷！他發勸世文嘆「父母是對的」 網友戰翻

2018年08月11日 10:48 杜炤佑

現實是殘酷的！一名網友近日在網上分享，表示感嘆過去念書時，他對未來總懷抱著天真的理想，所以從不聽從家人的建議，只想做自己想做的事，沒想到長大後，才發現原來生活是很現實的，從中更明白當初「父母說的是對的」。

網友在論壇「mobile 01」發文寫道，以前他讀高中、選大學校系時，總是抱著天真的想法，認為只要有理想，不管讀什麼都可以過得很好，「我曾經很自負的跟家人說到，薪水不用很多，每月五萬左右就夠了，我只想選自己的興趣，快樂工作，安穩過一生」，學生時代每個人看起來都很平等，拿iphone、騎機車、到處玩、到處打卡，看不出來不同選擇之下的差異，但出社會後，才發現「當初父母的苦口婆心不是沒有道理的。」

原PO說，如今看見讀書時程度和自己差不多的朋友，現在領的薪水是他的6倍，不僅開名車、載美人，連介紹自己的職業，旁人就會尊敬三分，「當我知道出社會後的花費，隨便一裝潢就要120萬，老婆坐月子就要20萬，幾台冷氣就要12萬，幾台空氣清淨機就要2萬，我知道父母是對的。」

對此，引起許多網友看了都紛紛感嘆，「現在是不是沒有到五萬？而且還差蠻多的」、「我當初要是選務實一點的科系，現在就不用看人家臉色了」、「沒什麼好比的，自己開心就好，我同學從小功課爛到爆，大學念4間才畢業，沒有一技之長！每天吃喝玩樂回家接家業住豪宅開名車，你年收300萬有人是繳稅300萬，比不完拉生活開心就是福！」。

也有人認為人生是靠自己的努力，「不見得父母是對的吧，以個人為例，10歲以後獨立生活到現在，什麼是對的什麼是錯的，那（哪）有個誰說了算。對與錯靠自己進修、觀察、思考等等判斷」、「我也覺得沒啥好忠告的，自己的路自己走，我小孩的職業他自己選…我才不會告訴他要做什麼」。