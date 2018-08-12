直播嫩妹不雅照外流！被爆國中就下海 劈腿「乾爹們」

2018年08月12日 09:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

直播正妹總是吸引粉絲追蹤，甚至有不少乾爹提供贊助。大陸《鬥魚TV》直播主播「是有希」，經常打扮成可愛蘿莉塔的模樣，因此獲得許多網友喜愛，不過最近她疑似與另一名知名蘿莉塔正妹鬧不合，對方粉絲甚至爆料「是有希」與多名乾爹交往，且國中時就開始下海，並將男友們當作許願池，不雅照也被流出。

17歲直播正妹「是有希」，本名董禺汐，原本就讀東北師範大學附屬中學，之後休學專職做直播主播，由於外型可愛亮眼，因此在網路上小有名氣，不過最近她與另一名網紅「淺野御子」鬧不愉快，沒想到卻被其粉絲爆料，是有希劈腿多名乾爹，甚至還有不雅照流出，引起網友討論。

是有希曾另創網名「绀野白音」劈腿多名男性，更把對方當作許願池，向男友們索討價格不斐的蘿莉塔及cosplay服裝，等她拍完照後再轉手賣出，其中最有名的就是要價18000元人民幣（約新台幣8萬元）的「和平之春」，直到其中一名男友，發現自己買給是有希的東西竟遭變賣，才知道自己眾多金主之一，氣憤的質問她，是有希更反嗆自己的行情是3000人民幣（約新台幣13500元）。

還有一名微博用戶「日天集團-枕霜寒」更指出，是有希的乾爹多到「都能寫個系列名字就叫『紺野白音/ 是有希董禹汐小姐的海味人生』」。而網紅淺野御子也在微博嗆「小姐，你穿著和平之春啪啪啪的照片飄騙全國，一點廉恥心都沒有嗎？」，不少網友無奈表示「「唉！只要是美少女，再黑還都有人敢要接盤啊…」。