10年前棄台大念清大材料！指考狀元現況曝光 網友全跪了

2018年08月12日 11:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

指考放榜後，要去讀什麼學校、科系，是許多學生試後面臨的問題。最近有一名網友在PTT發文，問到10年前有一名「指考狀元」徐伯均，放棄第二類組考生夢想志願「台大電機」，最後選擇讀「清大材料」，在當年造成轟動，如今想知道他目前狀況，豈料果真有網友搜出，表示他現在正在杜克大學當教授，讓許多人都相當欽佩。

有網友提問，想知道10年前的指考狀元現況(圖翻攝自/PTT)

一名網友在PTT問卦「當年選『清大材料』的指考狀元...後來？」，提到他是第二類組的指考狀元，且當年也有接受媒體採訪，「好像說到材料兩個字，『清大材料』馬上邀請他到到系上參觀」，沒想到這名全國第一的學生，最後竟選擇念「清大材料」，而時間也已超過10年，因此想問問這名指考狀的近況。

徐伯均目前在美國最頂尖的學府之一的杜克大學(Duke University)當教授(圖翻攝自/duke.edu)

不少網友看笑話的表示「後悔了吧...台灣除了醫科，哪個不爆肝」、「材料就比其他理組好一點而已，跟電資醫差十萬八千里」、「可能躲起來默默流下後悔的眼淚...」。之後，真的有網友在google搜出徐伯均的近況，沒想到結局打臉所有人，因為他目前在美國最頂尖的學府之一的杜克大學(Duke University)當教授。

徐伯均目前在美國做研究，撰寫出許多期刊，不少網友都跪著看，表示「有本事的人，什麼地方都能玩出一片成就」、「寫各種Nature、Science的paper，真的跪」、「他超神，現在科學期刊很多他寫的」、「碩士2007年，博士2016年，也是很猛」、「當年看報紙，他爸其實就是台大電機的，都被系主任的誠意打動就是，後面就引發了一波材料熱。印象比較深的還有他是建中熱舞社社長，高帥齊聚一身啊」。