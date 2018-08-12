雙胞胎入獄！哥假裝弟頂替死刑 一個動作被主廚識破

雙胞胎入獄！哥假裝弟頂替死刑 一個動作被主廚識破(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

看見親弟弟將面臨死刑，家人都會感到相當不捨。美國內布拉斯加州(Nebraska)一對同卵雙胞胎兄弟，各自因不同罪過而入監服刑，而且進了同一間監獄，豈料因重罪犯弟弟即將面臨死刑，做哥哥的感到相當不捨，於是主動提出願意與弟弟交換身分，不過最終仍被監獄裡的廚師識破。

根據《太陽報》報導，哥哥大衛(David Moore)與弟弟凱利(Carey Dean Moore)是一對雙胞胎，弟弟凱利在1979年，槍殺兩名計程車司機，雖然被判處死刑，但刑期卻遲遲未定，因此成為該州服刑時間最長的囚犯，而大衛則是因竊盜罪被逮，兩人前後進了同一間監獄服刑。

弟弟凱利(Carey Dean Moore)(圖翻攝自/太陽報) 弟弟凱利(Carey Dean Moore)(圖翻攝自/太陽報)

直到最近，大衛得知弟弟的死刑時間，對此感到相當難過，於是他決定頂替弟弟受刑，兩人先向獄卒謊稱要討論家族急事，隨後趁機更換囚衣，開始模仿對方的姿態與說話方式等，希望可以順利騙過執行死刑的獄卒，他們也果真成功騙了幾個小時。

由於大衛在監獄廚房裡，接受職業訓練，凱利必須進廚房假裝哥哥，但當時凱利行為相當生疏，看起來像在熟悉廚房狀況，擁有8年資歷的主廚，更發現他甚至不知道廚具擺放位置，這一個動作馬上讓兄弟倆的伎倆被識破，而最終兄弟倆各自被分配回原先的牢房，還加強內部的監視系統，避免相同疏失再次發生。

而據報導指出，凱利將於本月14日執行死刑，大衛事後表示「要親眼看著弟弟死亡，真的讓他很難過。但若弟弟希望他觀刑，他仍會到場」，而被殺的計程車司機家屬，得知此事後表示「若凱利能順利執行死刑，才能讓受害者瞑目，他們要為自己的過錯付出代價，我們這些年因為他，都過得很痛苦」。

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