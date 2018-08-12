領完錢提款卡慘遭「剝皮」 網嘆：照客服指示結果GG了

2018年08月12日 14:21 邱柏玟

日常生活中超商都會有提款機供民眾領錢，但便利之餘問題也不少！最近一名女網友到超商提款機領錢，但機器退出卡片後，卡面的晶片和膜竟都消失，只剩下白色的本體和突起的卡號，讓她傻眼到不知所措；還有遇過類似經驗的網友爆料，自己照客服說的做，不僅沒解決問題，提款卡還直接被吃掉，當下又氣又無奈。

12日凌晨有一名女網友在臉書社團抱怨，提到自己稍早去便利超商的提款機領錢，但一張完整的提款卡放進機器，領完錢機器卻吐出一張「白皙」的卡片，讓她超傻眼；她將遭「剝皮」的提款卡拍下，從畫面上看到卡面上的膜和晶片都不見，只能看見全白的卡片本體，以及卡片上刻出的卡號。

一名有類似經驗的網友跳出來回應，提到自己照客服指示，結果卡片還是遭機器吃掉。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO的慘劇馬上引起許多網友共鳴，紛紛留言表示「我只遇過健保卡是這樣的，提款卡還沒遇過」、「以前我也這樣過，拿去(銀行)櫃台還付100(元)也是傻眼」、「台灣的提款卡真的有待加強」；有一名網友更跳出來分享自身更慘的經驗，「我之前也是裂成兩張，打電話給銀行客服，他說自己黏起來就好，結果我放進去，卡片被吃掉然後提款機也當機了」。

女網友的經驗釣出不少有類似經驗的網友，分享自己遭「剝皮」的提款卡。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

還有不少網友看到提款卡變身的模樣，忍不住開玩笑，「這家包膜不ok」、「這是一部美白用的醫療機器吧」、「剝皮酒店翻版，剝皮ATM」、「濃妝進去，素顏出來」、「錢變薄連卡片也跟著縮水」、「好色的提款機，把人家衣服脫了」、「無印良品系」、「這就是所謂的洗白嗎？」、「這是比黑卡更珍貴的頂級白卡欸」。