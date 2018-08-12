27歲男娶大3歲妻！警調戶口名簿揭2年騙局：她50歲了

2018年08月12日 15:26 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人保養得宜，甚至好到連枕邊人都沒發現。大陸武漢警方日前查獲一處淫窟，及組織賣淫的一對夫妻，不過在核對身分時，員警卻發現不對勁，其妻子疑似假造身分，歲數與背景對不起來，但27歲的丈夫始終表示，妻子僅大他3歲，不過實際上該名女子已經50歲了。

根據《楚天都市報》報導，湖北省武漢市礄口區一對夫妻，在當地經營一間美甲店，但實際上是一間淫窟，警方近日也循線將其查獲，不過在核對身分時，卻驚覺不對勁。老闆娘自稱劉○茹，父母早逝是獨生女，並出示寫著「1988年10月出生，十堰房縣人」的身分證。

但警方調查電腦紀錄後，雖然電腦系統資料和張女描述相符，但查看戶口名簿時，卻發現劉女疑似謊報身分，上面的名字是「張○蘭」，且出生於1968年7月、陝西，年紀整整差了20歲，查看兩人結婚證，得知他們於2016年結婚，但劉女始終堅稱自已不到30歲。而其李姓丈夫也表示，妻子只比自己大3歲，兩人10年前就認識，當時他17歲而劉○茹則是20歲。

而戶籍名簿上會顯示50歲，是為了辦理醫療保險、社會保險時，才會故意將歲數增加20歲，而戶口名簿上的名字，也是盜用別人的，並非妻子真實姓名。警方對於這番敘述也陷入困惑，因為劉女長得很秀氣，聲音也很細柔，看起來也像不到30歲的女子。直到一名來自陝西的女子現身，才為大家解惑，其女子表示劉○茹其實就是張○蘭，而她則是妹妹張○菊，得知姐姐被逮便趕緊來關心。

而張○菊出生於1977年，其姐姐也確實出生於1968年，平時因為保養得宜，因此看起來也相當年輕，怕丈夫李男得知她的後歲數，會不敢與她結婚，因此盜用劉○茹的身分。27歲的李男一直以為，自己的妻子僅大他3歲，沒想到卻是50歲的大媽，而兩人最終因容留賣淫罪被判處6個月有期徒刑，並處罰金5千元(約新台幣2.2萬元）。