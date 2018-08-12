睡夢中手機爆炸「衣服床單燒成灰」 網揶揄：根本韓製炸彈

睡夢中手機爆炸「衣服床單燒成灰」 網揶揄：根本韓製炸彈(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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科技發達，現在幾乎人人都有智慧型手機，沒想到卻給使用者帶來危險！最近有一名網友在睡覺時聽到爆裂聲，醒來一看床頭已燒起來，熄滅後一看才知道起火原因竟是放在地板充電的手機，衣服及床單已被炸裂彈飛的手機電池燒成灰，相當驚人；其他網友看到事故照片，推測是韓國大牌手機，驚呼「根本韓製炸彈」。

12日下午有一名網友在《批踢踢實業坊》爆料，一大清早半夢半醒時聽到爆裂聲，起床發現床頭邊居然起火，所幸床墊沒有燒起來，自己沒有遭到燙傷，便趕緊澆水撲滅火勢；等到滅火後，原PO才發現起火主因是他放在床邊地板充電的智慧型手機。

有網友眼尖發現其中一張照片上有「A7 REV.04A」的標示，而查詢原PO之前發文有提到A7 2016，因此推論事發手機就是三星的A7 2016。 有網友眼尖發現其中一張照片上有「A7 REV.04A」的標示，而查詢原PO之前發文有提到A7 2016，因此推論事發手機就是三星的A7 2016。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

從事故照片看到，手機本體無大礙，原PO推測手機背蓋和電池應該是在爆裂時彈飛，而一些衣物及床單受到波及，部分已燒成焦黑。對此原PO表示已連絡原廠，對方建議他將手機送回檢測；不過，他擔心送原廠後就不了了之，猶豫是否應該先聯絡消基會，但又怕只有手機殘骸跟幾張照片，不知道是否能當作證據，希望有類似經驗的網友給予建議。

許多人看到原PO拍下的事故照片，感到相當震驚，紛紛留言關切，「千萬不要被滅證據」、「這現場恐怖」、「軍事迷快收藏」、「建議有一次這樣的經驗，就不要買同樣品牌的手機，不然隨時膽顫心驚的」、「幸好沒大災」、「根本韓製炸彈」。

儘管原PO並未在文中強調是哪個品牌和哪種機型的手機，有網友眼尖發現其中一張照片上有「A7 REV.04A」的標示，而查詢原PO之前發文有提到A7 2016，因此推論事發手機就是三星的A7 2016，沒想到釣出不少拿同款手機的網友，紛紛驚呼「真假…我手上這支就是A7」、「我也拿A7…」。

文章來源：批踢踢實業坊

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