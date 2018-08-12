胖弟長大變肌肉帥哥！曝光黑歷史照 自誇：睡過200人

胖弟長大變肌肉帥哥！曝光黑歷史照 自誇：睡過200人(圖翻攝自/ig/adamcollard)

友善列印
/綜合報導
胖弟長大變肌肉帥哥！曝光黑歷史照 自誇：睡過200人(影片來源/youtube/Lorraine)

小胖弟瘦身成功變帥哥，應該是一段勵志故事，但因外型改變，導致價值觀出現偏差，這樣可就不好了。英國ITV頻道推出戀愛實境秀「愛情島（Love Island）」，其中外型亮眼的參賽者，往往會受到觀眾注意，近日一名肌肉猛男在節目上，曝光兒時肥胖的黑歷史照，但隨著他瘦身成功，價值觀疑似也出現偏差，竟誇口表示自己已睡過200名女性。

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胖弟長大變肌肉帥哥！曝光黑歷史照 自誇：睡過200人 胖弟長大變肌肉帥哥！曝光黑歷史照 自誇：睡過200人(圖翻攝自/youtube/Lorraine)

根據《鏡報》報導，現年22歲的亞當‧科拉德（Adam Collard），因參加戀愛實境秀「愛情島（Love Island）」而爆紅，這個節目主要是讓參賽者，在遊戲過程中，成功找到配對對象。由於亞當外型帥氣，因此獲得網友關注，日前他上一個節目，曝光自己兒時的肉感照，與現今擁有結實肌肉的模樣不同，讓不少人直呼好勵志。

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但釋出舊照後，亞當卻向主持人表示自己很受歡迎，在實境秀中已談了4次戀愛，甚至可以輕易地將女參賽者，從男性參賽者中搶過來，更自誇自己曾經睡過200名女性，此節目一播出後，馬上引發網友反彈，不少人砲轟「如果亞當22歲就已經睡過200人，代表他從十幾歲開始，每周都要帶一個回家睡，還不能好好休息」。

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