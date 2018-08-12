節儉台日混血妹！閨蜜夾腳拖壞了親手縫 男網友暴動：我可以揹她

2018年08月12日 18:21 邱柏玟

平時出門穿著夾腳拖鞋方便穿脫外，夏天更不會把腳掌悶壞，因此深受許多民眾喜愛。有一名女子分享自己台日混血閨蜜的節儉舉動，腳夾拖穿壞了沒丟掉，反而拿起針線親手縫，讓她忍不住向眾人推薦「上輩子救了世界才有福氣娶到她」；沒想到一票男網友看到照片暴動瘋求認識，有人馬上自薦「我直接買新的給她」。

12日一名鍾姓女網友在臉書社團炫耀自己的閨蜜，不是分享什麼網美級自拍照，而是一張夾腳拖鞋帶斷掉，卻用線縫起來，勉強還能繼續穿的樣子，並寫著「拖鞋主人是我好閨蜜，她單身，台日混血，娶到這種真的是上輩子救了這世界才有如此好的福氣」；閨蜜親手縫拖鞋的舉動，也讓她大讚「真正勤儉的好女孩還是存在的」。

許多網友看到拖鞋照，熱情留言大讚閨蜜，一些男網友更忍不住跪求認識，「我可以幫她買雙拖鞋」、「節儉是好女生，好女生不多了」、「求樓主介紹」、「鞋子壞了，我可以抱著她」、「跪求認識好閨蜜，排隊中」、「鞋子壞了我可以揹她」、「我可以公主抱」、「我身上錢不多，但是可以都給她」。

原PO也拍下兩人對話內容，證明是她送閨蜜拖鞋，並非她自己花錢買一雙近千元的夾腳拖。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

而有一些人覺得原PO閨蜜不必做成這樣，「這種縫法撐不久的」、「穿起來不會刺刺的嗎」、「省過頭了」、「節儉過了頭，也是會傷到自己的價值觀念」、「換新的吧，危險！」、「就算你縫了斷的地方，其他地方還是會裂的」；但有人對此推測，「多少也是因為拖鞋是你送的關係吧，是重情誼的人」、「看來這拖鞋主人，很愛這雙拖鞋啊」。

不過，有部分網友質疑閨蜜穿一雙近千元的拖鞋，談不上勤儉，但原PO馬上跳出來解釋，「拖鞋是我送閨蜜的，正義魔人退散吧」，還分享兩人對話截圖，從畫面中看到閨蜜表示拖鞋是遭到狗狗咬壞，想問原PO帶子壞了可不可以退換，原PO說只能買新的，沒想到隔天閨蜜主動向原PO表示自己已經用針線縫好。