女嬰遭醫院宣告死亡 母出席喪禮見證她「奇蹟復活」

女嬰遭醫院宣告死亡 母出席喪禮見證她「奇蹟復活」

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／綜合報導
女嬰遭醫院宣告死亡 母出席喪禮見證她「奇蹟復活」(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

俗話說人死不能復生，但居然連這個都會有例外！宏都拉斯一名7個月大的女嬰凱琳(Keilin Montoya)日前因為細菌感染，緊急住院治療後仍遭宣判死亡，隔天一家人悲痛辦喪事時，母親意外發現女兒還有呼吸，馬上送往另一間醫院診治，目前仍在加護病房中與死神搏鬥。

綜合外媒報導，3日宏都拉斯亞努埃瓦有一名7個月大的女嬰凱琳，因為細菌感染出現腹瀉、脫水、皮膚起水泡和痙攣等病狀，她的母親蒙杜雅嚇得趕緊將她送到當地一間醫院；經過3天住院治療後，醫師在6日早上宣布凱琳不治身亡，也把死亡證明交給蒙杜雅。

醫院宣告凱琳死亡後，也有開出死亡證明。 醫院宣告凱琳死亡後，也有開出死亡證明。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

蒙杜雅將所有錢都用在凱琳的醫療費用，身上所剩無幾，連回家的錢都沒有，只好抱著凱琳的「遺體」到表親家借住，隔天就在附近的小教堂辦簡單喪禮。喪禮當天，蒙杜雅沒錢買棺材，便把凱琳放在教堂椅子上，突然間她發現凱琳竟還有呼吸，立即將她送到其他診所治療。

凱琳送到診所後，醫護人員確認她有生命跡象，也馬上讓她服用藥物，但他們畢竟是小診所，屢勸蒙杜雅得將凱琳送醫院治療，避免發生不幸；後來凱琳也被送回醫院，而目前仍在加護病房與死神搏鬥，院方也著手調查這起死亡烏龍事件。

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