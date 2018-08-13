2018年08月13日 07:01 邱柏玟

「大學夜間部畢業」25歲男月領50K 背後故事網狂推：太勵志了(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

一般男人大學畢業，還得去服兵役，想在25歲就月領50K並非容易的事。最近有一名男網友分享自己出社會後的工作薪資變動，提到自己因為家庭關係，大學讀夜間部還得半工半讀兼養家，誤打誤撞到月薪50K，現在還考慮報考研究所提升自我價值；他的心路歷程讓網友直呼超勵志，紛紛感嘆「覺得自己好慚愧」。

7日有一名網友在《批踢踢實業坊》分享多年職場心得，自我介紹說是新北市迴龍的科技大學機械學士夜間部畢業，他提到會讀夜間部是萬不得已，因為家裡的唯一經濟支柱受傷，「必須養家且自力更生，每天過著早6晚11的人生」，並講到自己沒有背負學貸，註冊費和生活費都是靠著省吃儉用撐過去。

原PO說到自己第一份工作是透過產學合作，到一間工廠擔任作業員，月薪不到22K，後來被工程師發現頭腦不錯，將他提拔到工程部開始他的助理工程師人生，也因為第一次在大公司工作，「尾牙及年終福利的薰陶，在邁向大二那個暑假存了100K」；不過，他工作兩年半後，感到公司制度越來越奇怪，就決定離開」

第二份工作是當繪圖工程師，月薪有28.5K，這份工作不僅是發揮自身專長，也因為公司人不多，他們得兼業務談生意，讓他從接電話會發抖變成小有口才；原PO認為這間公司是他開始磨練經驗的開始，因為有實際面臨一次次的突發狀況，每次的解決過程都讓他有所學習，但他接到兵單後，只好跟這間公司說再見。

後來第三份工作當了研發工程師，月薪有35K左右，但工作環境讓他心理倍感壓力，所以待了4個月就離開；第四份工作到了一間新創公司當機械RD，月薪已經有45K，而因為是新創公司，所以很多事情都得自己來，儘管比較辛苦，但公司環境和主管同事都很好相處，讓他工作得很自在，不過，原PO因為個人規劃，所以待了1年1個月就離職。

現在25歲的他到了一間千人系統工廠擔任機構RD，月薪則已經增加到50K，但他認為自己是菜鳥，所以還在努力摸索求生存；不過，原PO對於現在的自己突然有點迷茫，正在考慮是否要報考研究所提升自我價值。最後他總結自己誤打誤撞的幾年，謝謝一路上遇到的貴人相助提攜，才能有現在的他。

一大票網友看完他的職場歷程故事，紛紛留言大讚，「25歲月薪5萬蠻不錯了」、「很猛，很勵志的經歷，補個碩士大加分」、「很努力成功啊！你的資歷看起來是30歲的，但是才25歲很厲害了」、「不能不推，有貴人相助+自己努力，值得肯定」；有一些網友則慚愧地表示，「看你經歷覺得自己超魯蛇還在混吃等死」、「太勵志了，我覺得自己好廢好慚愧」、「希望自己跟你一樣有進步」。