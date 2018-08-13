人妻配鑰匙「開不了門」 兩光鎖匠：拆鎖來給我看

人妻配鑰匙「開不了門」 兩光鎖匠：拆鎖來給我看(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

民眾要多打鑰匙或鑰匙不見，都會找鎖匠師傅幫忙處理。一名男網友在網上抱怨，日前妻子至新北市一間鎖行配鑰匙，沒想到回家後發現，鑰匙根本打不開門，於是又折返請師傅處理，豈料對方卻似乎無法解決，甚至要求人妻將鎖拆下來，拿給他看才知問題，讓原PO相當氣憤。

影片被上傳至《爆料公社》並表示，妻子日前背著一歲四個月大的女兒，至新北市一間鎖店，配一支50元的鑰匙，沒想到拿回家後，卻發現根本無法開門，三次找師傅解決，儘管第二次已請老闆幫他磨鑰匙，但仍舊打不開「我再請老闆磨老闆不肯，甚至連退費都不肯，還一直看電視不理我，我問他怎麼辦？我說不能開怎麼辦？他就說『沒辦法就這樣』」。

原PO妻子最後去另一間鎖店配鑰匙，沒想到一支才20元，而且還能順利開門，讓他們感到相當傻眼，而原PO妻子當時帶著女兒因此不想吵，於是等丈夫下班才去退費，沒想到老闆先是澄清，鑰匙都一樣沒有錯，甚至表示要將「門鎖拆下來」給他看，他才會知道問題出在哪。

讓原PO氣憤地表示「去配鑰匙門沒辦法開是我們的錯嗎？、「別家20元就搞定了，他鑰匙配不好態度差，叫他退錢他也不願意(錢不是重點)，鑰匙配不好、功夫不好，我可以原諒你，兇我老婆態度差我就不爽」。許多網友也為此抱不平「如果鎖頭要拆下來，我就去買新的就好了啊，還在這裡跟你543」、「第一次聽到有鎖匠配的鑰匙打不開，要人拔鎖來給他看的...」、「遇到兩光師傅」。

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