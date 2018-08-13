阿嬤連洗7天還覺得髒 抱孫送醫才知乖孫是「黑人」

阿嬤連洗7天還覺得髒 抱孫送醫才知乖孫是「黑人」（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導

大陸上海一名朱姓老奶奶，18年前在家附近發現一名棄嬰，把他抱回家洗澡，一天洗3次、一連洗了7天還是覺得髒髒的，沒想到送醫檢查後才發現小男嬰是帶有黑人血統的混血兒，老奶奶覺得可憐就收養了他，把他當親孫子疼愛，省吃儉用的拉拔他長大，一顧就是18年，這段沒有血緣的祖孫情曝光後感動無數人。

2000年8月8日，住在上海的朱水寶老奶奶，看見一名男嬰躺在竹簍中，裡面有著一張「孩子生於8月1日」的紙條，於是將男嬰抱回家，一周過去了，這期間一天幫他洗3次澡，連洗了7天之後才知道原來男嬰帶有黑人血統。老奶奶事後幫他取名為朱軍龍，儘管已育有2男1女，老奶奶毅然決然收養他，經過一翻奔走才得到戶政單位認可，成功讓朱軍龍入了戶口。

18年過去了，現在的朱軍龍說著一口道地上海話，英文反而不太好，他笑說曾被外國人問路，卻聽不懂對方說什麼。平時熱愛打電動的他，一天要打2、3個小時，最喜歡的女孩是二次元女角小櫻。如今成年的他，即將前往上海建橋學院讀書，他也不禁感慨「上海越來越新，奶奶越來越老了！」

大陸滯留非裔人口眾多，朱軍龍這樣的混血棄嬰不在少數，現年74歲的朱奶奶提到這段往事也不嫌苦，「既然我這隻手托了他，我苦中苦，我要托到底，讓他能在中國好好過！」談到奶奶的養育之恩，朱軍龍心裡滿是感激，「她不抱我回來我就涼了！」不過老奶奶卻不求回報，直言「以後奶奶不要你養，奶奶不在了你來看看就好，自己要過好自己的生活…。」

祖孫倆的故事曝光後感動不少大陸網友，紛紛留言回應「奶奶真的好善良」、「看得我都感動了」、「好人一生平安，祝奶奶長命百歲」；也有人笑說「聽到涼了，就知道這小哥絕對自己人」。

文章來源：微博／梨視頻（觀看影片請點此）

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