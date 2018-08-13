違建鴿舍拆不怕？知情人士驚爆：一場賽鴿可賺上億

示意圖。（新華社資料照片）

友善列印
／綜合報導

位於新北市新莊區一處加油站，4年前遭民眾舉報共構3層樓鴿舍，但時至今日仍未拆除，由於四周並無任何可供阻隔鴿糞、羽毛的防護措施，加上鄰近住宅區，當地居民擔憂鴿糞內的「隱球菌」會藉由空氣傳播，增加感染腦膜炎風險。事實上，就有知情人士爆料，小小一隻賽鴿背後潛藏的暴利十分驚人，光是一場比賽下來至少可獲利上億元。

這棟三層樓的違建鴿舍就蓋在加油站上方，單層面積大約40坪，一共有3層，4年前曾有民眾舉報違建，相關單位到場勘察後認定是屬《違章建築處理辦法》的既成違建，但因法規問題加上並無公安顧慮，市府相關局處也僅是拍照列管延後排拆。

對此，新北市拆除大隊長陳德儒表示，該棟違建鴿舍是在2009年6月25日之前就存在的既存違建，鐵皮加蓋二至三層樓，近日相關單位會到現場會勘，如果有影響到公共衛生的狀況，會請屋主限期改善，如未好轉，拆除大隊將依法令處理，強力排拆以正視聽。

違建鴿舍拆不怕？知情人士驚爆：一場賽鴿可賺上億 新北市新莊區這間加油站上方有著3層樓的鴿舍，超大違建早在4年前就遭民眾舉報。(圖／翻攝自Google Map)

事實上，坊間有不少違建鴿舍，為何卻都拆不怕？根據《三立新聞》報導，賽鴿利益龐大，種鴿身價也水漲船高，養鴿業者通常會引進賽鴿或是冠軍鴿所生的下一代，一隻種鴿至少上萬元起跳，從小培養還會增值。

知情人士「砲哥」指出，若是養鴿業者想要參賽，就必須要向賽鴿協會登記，但比賽規則都由地方勢力、大陸土豪或是大陸礦產老闆們說了算，光是一場比賽下來至少可以獲利上億元，「現在有聽到說大陸的土豪都來當組頭，每次賽程出去，遊戲規則、每一次的賭盤怎麼贏怎麼輸，說句難聽的都是這些組頭在說的。」

校車輪胎突爆彈飛 路人離奇被...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。