違建鴿舍拆不怕？知情人士驚爆：一場賽鴿可賺上億

2018年08月13日 13:12 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

位於新北市新莊區一處加油站，4年前遭民眾舉報共構3層樓鴿舍，但時至今日仍未拆除，由於四周並無任何可供阻隔鴿糞、羽毛的防護措施，加上鄰近住宅區，當地居民擔憂鴿糞內的「隱球菌」會藉由空氣傳播，增加感染腦膜炎風險。事實上，就有知情人士爆料，小小一隻賽鴿背後潛藏的暴利十分驚人，光是一場比賽下來至少可獲利上億元。

這棟三層樓的違建鴿舍就蓋在加油站上方，單層面積大約40坪，一共有3層，4年前曾有民眾舉報違建，相關單位到場勘察後認定是屬《違章建築處理辦法》的既成違建，但因法規問題加上並無公安顧慮，市府相關局處也僅是拍照列管延後排拆。

對此，新北市拆除大隊長陳德儒表示，該棟違建鴿舍是在2009年6月25日之前就存在的既存違建，鐵皮加蓋二至三層樓，近日相關單位會到現場會勘，如果有影響到公共衛生的狀況，會請屋主限期改善，如未好轉，拆除大隊將依法令處理，強力排拆以正視聽。

新北市新莊區這間加油站上方有著3層樓的鴿舍，超大違建早在4年前就遭民眾舉報。(圖／翻攝自Google Map)

事實上，坊間有不少違建鴿舍，為何卻都拆不怕？根據《三立新聞》報導，賽鴿利益龐大，種鴿身價也水漲船高，養鴿業者通常會引進賽鴿或是冠軍鴿所生的下一代，一隻種鴿至少上萬元起跳，從小培養還會增值。

知情人士「砲哥」指出，若是養鴿業者想要參賽，就必須要向賽鴿協會登記，但比賽規則都由地方勢力、大陸土豪或是大陸礦產老闆們說了算，光是一場比賽下來至少可以獲利上億元，「現在有聽到說大陸的土豪都來當組頭，每次賽程出去，遊戲規則、每一次的賭盤怎麼贏怎麼輸，說句難聽的都是這些組頭在說的。」