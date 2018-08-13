萌鼠臭死在鞋裡！人妻形容大小 網歪樓：知她老公尺寸

2018年08月13日 13:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

日前一名女網友表示，家中最近跑進一隻小老鼠，於是好心地將牠趕走，之後跑進鞋櫃後就消失了，沒想到之後卻發現，小老鼠竟然陳屍在老公鞋裡，隨後也貼出兩人對話紀錄，不過因他們形容老鼠大小的說法，讓不少網友焦點全放錯地方，更笑回「這下好了，大家都知道妳老公的尺寸」。

女網友在《爆廢公社二館》貼出兩人對話，期間她向老公透露，客廳地毯上出現一隻小老鼠，之後僅將牠趕跑並沒有殺掉，老公接著要她確認門窗是否有關緊，深怕老鼠是從門縫鑽進來的，而原PO則表示，小老鼠很可愛更形容牠的大小「大概跟你一邊蛋蛋一樣大」，其丈夫便回「真的齁！那應該是從門縫進來的」。

女網友PO出兩人對話，不少網友全歪樓放錯重點(圖翻攝自/爆廢公社二館)

一開始以為小老鼠已離開，沒想到被發現時，竟已死在男主人的鞋裡，讓不少網友笑翻表示「你老公的鞋子也太臭了吧！」、「毒氣室是吧…」、「野原廣志嗎？（蠟筆小新他爸...）、「這鞋裡，有毒...是老鼠生前最後一句話」、「這鞋子比任何的鼠藥好用」、「老公的鞋子才是藏於民間的凶器」。

更有許多人歪樓「腦中竟然有妳老公蛋蛋的畫面…」、「妳老公是牛嗎…這蛋…」、「這個比喻，老公當下應該伸手扶著自己的蛋蛋，在判斷老鼠的大小了」、「現在有31萬人都知道，你老公蛋蛋有多大了」、「你老公一邊的蛋蛋跟門縫一樣大」、「腦袋浮現妳老公另一邊蛋蛋的樣子」。