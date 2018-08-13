等1小時看3分鐘！他嘆看病永遠的疑問 闖診間直擊傻眼真相

候診示意圖非當事者。(圖/ 取自中時資料庫，謝幸恩攝)

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等1小時看3分鐘！他嘆看病永遠的疑問 闖診間直擊傻眼真相(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》) 等1小時看3分鐘！他嘆看病永遠的疑問 闖診間直擊傻眼真相(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

一般人身體不適或生病都會去看醫生，但最常碰到一個狀況，就是候診等了一個小時，進診間屁股沒坐熱不到3分鐘就看完，有民眾對此氣得直呼「你們是不是在裡面聊天啊」，竟釣出一名網友跳出來分享親眼看到的傻眼真相。

9日有一名男網友在臉書社團分享自己看醫生的心得，提到每次候診都要等待很長的時間，「等4個人就要一個小時」，結果輪到自己進診間後，不到2分鐘就結束問診，讓他忍不住質疑，「你們是不是在裡面聊天啊」。

原PO的一席話瞬間勾起許多人看病回憶，心有戚戚焉地表示，「真的每次都這樣，自己進去到出來，只花了2、3分鐘，別人進去都好久」、「看醫生永遠的疑問」、「真的很好奇他們在講什麼」、「我有一次明明網路掛號還等了三個小時，進去三分鐘」、「原來不是我一個這樣想」、「每次很快出來，前面等到懷疑人生」。

結果有網友跳出來分享自己看到的傻眼狀況，「有次等了1小時都還沒跳號，直接敲門進去…一個阿婆在跟醫生話家常」，其他有類似經驗的人附和，「不用懷疑，真的很多人是在跟醫生聊天」、「一堆阿公阿嬤根本來聊天的啊」；還有人忍不住開玩笑，「為什麼醫生不陪你聊天？」、「因為你很不會聊天」。

不過，也有人對此抱持不同的看法，「要有點同理心，或許你還年輕，但如果診間裡是你的長輩或家人呢？或許有些病人的症狀比你的複雜，中老年人有時要說明自己的病況等等」，而且網友認為原PO應該慶幸自己遇到有耐心的醫生，呼籲大家要多一點同理心。

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