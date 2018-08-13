深夜樓梯間飄清香味 正妹下一秒撞見「透明鬼影」崩潰

2018年08月13日 14:24 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

正值農曆七月鬼門開，只要有一點風吹草動都會特別敏感，一名女網友日前深夜返家時，先是在樓梯間聞到一股清香味，沒想到再往上走一層卻迎頭撞見一抹「透明鬼影」，讓她當場嚇到腿軟，畫面曝光後網友也直呼「這真的會閃尿！」

原PO今（13日）凌晨在臉書PO文表示，因為晚班的關係，深夜下班回家都走得很匆忙，尤其現在又是七月，加上住得比較高，回家都得爬樓梯，膽小的她又怕會遇到什麼，「演一堆小劇場所以都很快速上樓回家」。

下一秒卻意外撞見「透明鬼影」嚇到腿軟。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

然而昨深夜返家時，卻突然在樓梯間聞到一股清香味，她下意識想說是誰洗澡這麼香？竟然都飄到外面來，沒想到再往上走一層，「差點三字經五字都出來了！現在七月欸…熊熊看到這個差點腿軟…心臟都快跳出來了…沒事曬在這裡衝殺毀啦！」

只見照片中顯示，一件透明雨衣高高掛在陰暗的樓梯間，由樓梯下方仰視，乍看之下就像一個人飄在天花板上，讓原PO驚呼「人嚇人會嚇死人！以後都要唸南無阿彌陀佛速速回家」。

不少網友也紛紛留言回應「大半夜嚇死人」、「鬼月練心臟」、「如果是我可能嚇到當下立馬撕爛」；也有人提醒「別唸佛號，保持心淨比較好喔！」