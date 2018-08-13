北捷到站廣播5語言太多？網喊2點「客語狂中槍」

北捷到站廣播5語言太多？網喊2點「客語狂中槍」（圖／本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

近年來日韓旅客來台人數上升，去年大台北地區的日本遊客高達155萬名，占亞洲旅客比重近半。對此，台北捷運近日於士林、台北101/世貿、淡水、台北車站等13站，增加日語站名廣播服務，儘管不少網友樂見其成，但也有人批評廣播整串唸下來實在太過冗長，甚至一面倒喊話要將客語刪掉。

台北捷運列車上原有國、台、客家和英語4種語言，提供播報站名與提醒下車訊息，日前參考日本來台旅遊的熱門景點，鎖定鄰近的士林站、東門站、台北101／世貿站、淡水站、劍潭站、中正紀念堂站、北投站、新北投站、中山站、台北車站（淡信及板南線）、西門站及龍山寺站等13站，提供日語廣播。

儘管有不少日本旅客因此受惠，但台灣網友卻認為5種語言唸下來，會讓廣播變得太冗長，「還沒講完，車子就開走了」、「有時候覺得太吵了」、「台灣就喜歡搞通通有獎，弄得又臭又長」、「日語忠孝復興講完都已經忠孝敦化了」。

許多網友一面倒希望將客語去掉，認為「客人國語台語都聽的懂呀，沒必要意識型態」、「支持客語取消，有需求的人真的不多」；不過砍掉台語的呼聲也不小，「台語真的也不用」、「方言全部一起廢掉，留哪個只會有爭端」、「支持去掉台語和客語，真的迷路有人可以問」、「台語跟客語可以留在學校教」。

甚至有不少網友建議，除了日語，也應增加韓語，「我覺得韓語也蠻重要的」、「政治考量太多，中英日韓就好」、「把空間讓出來給日韓，對觀光客比較友善」、「希望桃捷可以率先中英日韓，畢竟機場線」。

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