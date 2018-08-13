老婆氣炸了！揪朋友下班喝一杯 醒來已在度假小島

老婆氣炸了！揪朋友下班喝一杯 醒來已在度假小島(圖/ 翻攝自臉書@ Alun Griffiths)

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／綜合報導

有不少上班族在一天工作結束後，會找同事朋友一起去小酌放鬆身心再回家。英國一名27歲男子艾隆(Alun Griffiths)平時下班都會到酒吧喝一杯再回家，日前他如往常一樣，但喝了幾杯竟找朋友直奔機場買機票出國，醒來發現兩人已在西班牙小島；他在國外接到老婆打電話來，一說自己在西班牙，瞬間讓老婆氣炸了。

綜合外媒報導，住在英國威爾斯的艾隆平日下班都會找朋友到酒吧喝一杯，7日他跟往常一樣上班工作下班去喝酒，當天小酌大約有15個人，大家聊到度假的話題時，他突然有想做瘋狂事情的念頭，便提議「有誰現在就想去度假？我們直接去機場，看能飛去哪」。

艾隆喝酒後想做瘋狂的事，竟和朋友來一趟說走就走的旅行，醒來才發現兩人從英國飛到西班牙。 艾隆喝酒後想做瘋狂的事，竟和朋友來一趟說走就走的旅行，醒來才發現兩人從英國飛到西班牙。(圖/ 翻攝自臉書@ Alun Griffiths)

結果只有一名朋友奈吉爾(Nigel Lewis)可以和艾隆來場說走就走的旅行，兩人馬上狂奔威爾斯卡迪夫機場，秒訂當晚起飛機票要飛到帕爾馬，他們一上飛機就睡著，艾隆事後提到，當時根本不知道會飛到西班牙還是義大利的帕爾馬，醒來後才發現兩人已經在西班牙。

兩人下飛機後就搭乘計程車到度假勝地馬蓋洛夫，但因為沒有訂房間，他們就找了一間酒吧繼續喝酒，喝到凌晨5點半直接睡在海邊，隔天醒來再繼續喝；四處亂晃遊玩一整天，兩人才找一間旅館睡一晚，起床再搭機回家，結束這段瘋狂的旅程。

艾隆表示兩人回國後，到酒吧和其他朋友聊天時，講到這件事情，每個人都說太酷了，還說下一次要去西班牙的貝尼多爾姆度假。除此之外，艾隆笑說當他們抵達馬蓋洛夫時，接到老婆打來的電話，他說自己在西班牙，過幾天才回家，但從電話中聽得出來老婆簡直氣炸了，因為這趟旅程估計花了800英鎊(約新台幣3.2萬元)。

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文章來源：Daily Mail

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