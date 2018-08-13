小孩看完英雄片吵要「無限手套」 爸超狂複製被讚：太有才

2018年08月13日 16:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

電影對孩子的影響力很大，若是看見英雄片，還會幻想自己就是超人。先前漫威系列電影熱賣，周邊商品更是讓許多人搶瘋，其中反派角色薩諾斯的「無限手套」，也讓不少孩子吵著想擁有，最近有一名爸爸表示，家中小孩吵著要買無限手套，沒想到他靈機一動，將家中物品改造，超狂成品讓許多人甘拜下風。

電影裡中的無限手套，與天才老爸自製的智慧手套(圖翻攝自/爆怨公社)

一名爸爸在《爆怨公社》寫下「真的別讓孩子英雄電影看太多，看完一直吵著要買無限手套⋯」，但因為市面上的商品都不便宜，因此就用家中現有的材料，簡單製作出限量版「無限手套」，並附上成品圖，這天才老爸拿洗碗用的塑膠手套，外面貼上厚紙板及數顆彩色珠子，神複製電影裡薩諾斯的「無限手套」。

許多網友欽佩的表示「這老爸太有才了」(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友欽佩的表示「這老爸太有才了」、「說真的，這隻手套才是最帥的，因為出自你手」、「做好還可以叫小朋友戴去洗碗」、「生活智慧王」、「想像力就是超能力，天才老爹！還可以跟孩子說，這個是限量版的，外面已經賣光了」、「當了爸媽後，潛能都被孩子逼出來了」，雖然有人笑說，這個成品與玩具差很多，不過也有人回應「小孩開心就可以，爸爸與小孩的回憶」。