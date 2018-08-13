均薪4.8萬誰在領？蔡正元酸賴清德「數學差令人擔憂」

2018年08月13日 17:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德日前表示，台灣勞工平均薪資是4萬8千元，薪資如果低於這個標準，員工甚至要主動告訴老闆「你給的薪水太低了！」對此，前國民黨立委蔡正元今（13日）在臉書發文指出，到底是誰領4萬8千元，還酸賴清德的數學令人擔憂，直言「一般人的數學不好沒關係，賴清德的數學不好，很多決策就會誤判」。

蔡正元表示，台灣有1140萬就業人口，領不到4.8萬元的人高達80％，其中912萬人薪資小於4.8萬元；薪資超過4.8萬元的人多半是經理人和老闆階級，例如商業大老和其身邊大將，「（這些人）把平均薪資拉高，但其他勞工的薪資並未增加」。

蔡正元進一步解釋，薪資人口有50％是在3.3萬元以下，另有50％的人領超過3.3萬元，所以3.3萬元稱「中位薪資」不叫「平均薪資」。蔡正元也不禁感嘆，台灣的「中位薪資」一直沒有太大變動，「這是台灣年輕一代的困境」。

蔡正元認為，賴清德鼓吹薪資不到4.8萬的人「去找你們老闆要」是一件離譜的事情，他強調，如果4.8萬元以下的人都拿得到4.8萬元，那麼4.8萬元就不叫平均薪資了，應叫「最低薪資」；而不管是平均薪資4.8萬元，還是中位薪資3.3萬元，台灣都遠低於新加坡、香港、南韓，還是「四小龍」之末。蔡正元不禁狠酸「（台灣薪資）都快掉到小龍尾巴後面了，還把數字搞錯，賴清德數學怎麼那麼差？」