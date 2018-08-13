均薪4.8萬誰在領？蔡正元酸賴清德「數學差令人擔憂」

均薪4.8萬誰在領？蔡正元酸賴清德「數學差令人擔憂」（圖／翻攝自蔡正元臉書、本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

行政院長賴清德日前表示，台灣勞工平均薪資是4萬8千元，薪資如果低於這個標準，員工甚至要主動告訴老闆「你給的薪水太低了！」對此，前國民黨立委蔡正元今（13日）在臉書發文指出，到底是誰領4萬8千元，還酸賴清德的數學令人擔憂，直言「一般人的數學不好沒關係，賴清德的數學不好，很多決策就會誤判」。

蔡正元表示，台灣有1140萬就業人口，領不到4.8萬元的人高達80％，其中912萬人薪資小於4.8萬元；薪資超過4.8萬元的人多半是經理人和老闆階級，例如商業大老和其身邊大將，「（這些人）把平均薪資拉高，但其他勞工的薪資並未增加」。

蔡正元進一步解釋，薪資人口有50％是在3.3萬元以下，另有50％的人領超過3.3萬元，所以3.3萬元稱「中位薪資」不叫「平均薪資」。蔡正元也不禁感嘆，台灣的「中位薪資」一直沒有太大變動，「這是台灣年輕一代的困境」。

蔡正元認為，賴清德鼓吹薪資不到4.8萬的人「去找你們老闆要」是一件離譜的事情，他強調，如果4.8萬元以下的人都拿得到4.8萬元，那麼4.8萬元就不叫平均薪資了，應叫「最低薪資」；而不管是平均薪資4.8萬元，還是中位薪資3.3萬元，台灣都遠低於新加坡、香港、南韓，還是「四小龍」之末。蔡正元不禁狠酸「（台灣薪資）都快掉到小龍尾巴後面了，還把數字搞錯，賴清德數學怎麼那麼差？」

工人跨坐運輸帶「觸電秒定格」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。