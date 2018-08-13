衰！網路謎片越看越不對勁 情侶開房竟慘變主角

2018年08月13日 21:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在有一些人想看A片，都會透過各大網站線上觀看，沒想到看著看著主角卻超眼熟！最近泰國有一名男子在逛推特時，意外看到一個帳號專門上傳色情照片和影片，仔細一看發現男女主角是自己和女友，讓他氣得向媒體投訴，並將於14日報警，希望抓到兇手。

綜合外媒報導，住在泰國碧差汶府的一名34歲男子，日前自己逛推特時，找到一個帳號分享各種色情照片和影片，他特地關注對方想看更多內容，沒想到點進頁面後發現畫面中是自己和女友「開房間」的場景；他想起和女友從2017年開始固定到一間旅館開房間逾5次，最近一次還是在8月10日。

男子在推特看謎片，沒想到主角竟是自己和女友。(圖/ 翻攝自《泰國網》)

男子發現該帳號有超過100部他跟女友的色情影片，重點是有些色情照片還是經過剪輯合成，讓他們看起來是在戶外、群交、性愛派對等激情場合；儘管照片和影片都沒有露臉，但男子從身體特徵及兩人周遭的物品和擺設，一眼就知道是自己和女友。

男子當下先致電給旅館老闆，對方卻要求他們提供住址和身分證，因為要請員工確認後「給認識的警察調查」，男子覺得這種方式不妥當，便沒有答應旅館老闆要求；事後他覺得這件事太離奇，無法確認偷拍兇手是旅館所為還是其他人，因此決定先向媒體曝光此事，14日在親自到警局報警。