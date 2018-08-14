日本餐廳留名字候位 他爆料寫「Taiwan」竟逗笑店員

日本餐廳留名字候位 他爆料寫「Taiwan」竟逗笑店員(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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外出吃飯時，若遇到餐廳要排隊，通常都會請乘客留下名字等待唱名。最近有一名去日本玩的網友就好奇，如果遇此狀況應該要留英文拼音，還是跟日本人一樣留片假名；他的疑問引起眾人熱議，還有一名網友貼出自己曾在留言本寫「Taiwan」的照片，當場逗笑店員。

日本餐廳留名字候位 他爆料寫「Taiwan」竟逗笑店員(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 日本餐廳留名字候位 他爆料寫「Taiwan」竟逗笑店員(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有網友好奇大家去日本餐廳候位時，留言本上留姓名都怎麼寫。 有網友好奇大家去日本餐廳候位時，留言本上留姓名都怎麼寫。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

11日有一名網友在《批踢踢實業坊》日本旅遊板發文，好奇地問「在餐廳排隊留名字時各位會怎麼寫」，提到自己去日本時到餐廳用餐，人多需要排隊就會有留言簿，想用餐的人留下自己的姓等待服務生唱名，而他注意到日本人幾乎是寫片假名；但他想到台灣人去日本玩怎麼辦，寫中文服務生可能不會唸，不會日文的旅客是否該寫英文，因此想知道大家都如何解決這個狀況。

沒想到他的疑問引起眾人熱烈討論，留言分享自己的做法，「留英文名字」、「我都留假名，方便店員叫人」、「之前札幌的朋友都寫佐佐木，他根本也不幸(姓)佐佐木」、「我都寫英文HONDA或TOYOTA，沒遇過不會唸的」、「本名啊，金城武」、「上次在北海道都留英文姓」。

有一名網友跳出來貼出自己去日本玩，在候位的留言簿寫上「Taiwan」的照片，而他也說，「寫Taiwan，店員很親切對我們笑」；居然有其他人也紛紛附和，「我寫Taiwan」、「寫Taiwan好有趣」、「Taiwan number 1」。還有把妹高手露一手，直言「遇到正妹，我都留honey」。

文章來源：批踢踢實業坊

鄰居神停車讓他好奇求解 網笑...

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