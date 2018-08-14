安全帽店開滿街「超少人逛卻不會倒？」 網曝內幕：低調賺

2018年08月14日 08:29 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在景氣不好，若能在黃金三角窗設據點，那店利潤應該不低。先前就網友注意到，台灣街頭上隨處可看見安全帽店，而且大多開在人潮多或黃金轉角地段，但卻很少看見有顧客進店逛，讓不少人困惑「安全帽真的利潤很高嗎？」，也有知情網友曝光內幕。

曾有網友在「Mobile01」貼文表示，自從2010年開始，房價飆漲導致店面租金也提高，過去台北不少三角窗都是超商、速食店或咖啡店，但隨著經濟越來越差，近幾年租金已漲得不像話，新北市有些店家甚至因此倒閉，但沒想到板橋、中永和 不少十字路口的三角窗店面，竟會被安全帽店取代。

但每次經過時卻發現，安全帽店內的顧客都不多，讓他相當不解「租一天最少要一萬吧 ，是賣一頂賺一頂嗎？不然怎活的下去？是怎麼打敗不景氣，佔據黃金地段屹立不搖呢？」。不少網友也提出類似疑惑「塑膠外殼裡面包保麗龍，一頂賣1000(平均)，看過各種店倒閉、頂讓，就是沒看過安全帽店倒的」、「原來不只有我有這種錯覺，新竹也有很多店面都換成安全帽的店」。

不少熟知內情的網友解釋，安全帽店利潤不低「親戚的一塊三角窗空地，約10坪、租金5萬，已租給賣安全帽的超過10年，這家店還是連鎖店，好幾家店面」、「房東租不出去先自己賣帽，不用專業知識，隨便請個人就可以，我去的那間就那樣」、「聽買過很貴安全帽的學弟講過，很多店的利潤是把某些大牌子的安全帽裡面會附贈的贈品拆出來賣」。

還有家在經營安全帽店的網友跳出來分析，指單店經營賺得確實比領工資高，且安全帽在台灣屬剛需產品，但其實他們不只靠賣安全帽賺錢，「安全帽到終端的毛利大概是40%至50%」，利潤最高的則是汰換率高的安全帽鏡片「毛利又有70%左右，這大概是傳統安全帽80%以上的營業額跟利潤組成」，再者店內只需一兩人顧店，安全帽店的優點就是方便管理、人事費低。