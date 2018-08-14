公共車位被鄰居佔10年！她停走收勸離字條「瓔珞式」回嗆

公共車位被鄰居佔10年！她停走收勸離字條「瓔珞式」回嗆(示意圖/中時資料照/許家寧攝)

友善列印
/綜合報導

台灣地狹人稠，停車位也顯得珍貴，但公共車位每個人都有權利使用，不應該占為己有。最近一名女網友抱怨，社區裡某個公共停車位，被其中一名鄰居停放10年，豈料最近被她停去，卻遭對方抱怨造成他們困擾，先前還曾留字條告知，讓女網友爆氣用宮廷劇《延禧攻略》裡台詞嗆聲，讓不少網友笑翻。

一名女網友在《爆怨公社》表示，社區裡機車停車位屬公共的，開放住戶隨意停放，不過去年她停在某個車位時，之後卻收到一封紙條，告知他們已停在這個車位10年之久「您突如其來的將愛車停放於此，使我有點不知所措」、「我看見您停放在我的車旁兩三天了，我相信您不會不曉得，此車格有固定的車停放」。

鄰居停在某個車位10年，沒想到被她停走卻遭勸離(圖翻攝自/爆怨公社) 鄰居停在某個車位10年，沒想到被她停走卻遭勸離(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO表示，去年社區決議採使用者付費，並以抽籤方式決定車位，但目前車位仍是可隨意停放，不過最近回家停好車又遇見這名鄰居，兩人因此爭吵不休，雖然她回應「這車位又不是你的，誰先回來誰先停」，但對方卻表示「去停別人習慣停的位置，這樣會造成別人的困擾」，之後甚至找管理員及總幹事評理。

最後，原PO也附上鄰居留下的紙條，更用「瓔珞式」台詞會嗆「我天生脾氣爆，不好惹，再繼續嘰嘰歪歪，請怨友們提供些法子對付他」。許多網友笑翻，還有人表示「回他~我佈這局...有10年之久，終於弄到你了」、「難道路邊攤擺10年，路就是你的嗎？哈哈，奇怪的邏輯！」、「看妳上班應該也上十幾年了，那公司變成妳的沒？」。

也有網友建議，大家居住在同個屋簷下，且對方口氣也不差，還是以和為貴「入境隨俗吧⋯字裡行間對方姿態蠻低的，要是我會讓，多一事不如少一事」、「機車位是公設，十年沒解決的問題，問題是出在你們的管委會。私人的問題應該是用協調的，不是用謾罵的，這樣大家在同一個屋簷下生活，不會比較開心。聽我的，脾氣改一下，生活會更順心」。

衰！網路謎片越看越不對勁 情...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。