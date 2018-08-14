公共車位被鄰居佔10年！她停走收勸離字條「瓔珞式」回嗆

2018年08月14日 10:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣地狹人稠，停車位也顯得珍貴，但公共車位每個人都有權利使用，不應該占為己有。最近一名女網友抱怨，社區裡某個公共停車位，被其中一名鄰居停放10年，豈料最近被她停去，卻遭對方抱怨造成他們困擾，先前還曾留字條告知，讓女網友爆氣用宮廷劇《延禧攻略》裡台詞嗆聲，讓不少網友笑翻。

一名女網友在《爆怨公社》表示，社區裡機車停車位屬公共的，開放住戶隨意停放，不過去年她停在某個車位時，之後卻收到一封紙條，告知他們已停在這個車位10年之久「您突如其來的將愛車停放於此，使我有點不知所措」、「我看見您停放在我的車旁兩三天了，我相信您不會不曉得，此車格有固定的車停放」。

鄰居停在某個車位10年，沒想到被她停走卻遭勸離(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO表示，去年社區決議採使用者付費，並以抽籤方式決定車位，但目前車位仍是可隨意停放，不過最近回家停好車又遇見這名鄰居，兩人因此爭吵不休，雖然她回應「這車位又不是你的，誰先回來誰先停」，但對方卻表示「去停別人習慣停的位置，這樣會造成別人的困擾」，之後甚至找管理員及總幹事評理。

最後，原PO也附上鄰居留下的紙條，更用「瓔珞式」台詞會嗆「我天生脾氣爆，不好惹，再繼續嘰嘰歪歪，請怨友們提供些法子對付他」。許多網友笑翻，還有人表示「回他~我佈這局...有10年之久，終於弄到你了」、「難道路邊攤擺10年，路就是你的嗎？哈哈，奇怪的邏輯！」、「看妳上班應該也上十幾年了，那公司變成妳的沒？」。

也有網友建議，大家居住在同個屋簷下，且對方口氣也不差，還是以和為貴「入境隨俗吧⋯字裡行間對方姿態蠻低的，要是我會讓，多一事不如少一事」、「機車位是公設，十年沒解決的問題，問題是出在你們的管委會。私人的問題應該是用協調的，不是用謾罵的，這樣大家在同一個屋簷下生活，不會比較開心。聽我的，脾氣改一下，生活會更順心」。