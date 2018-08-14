35周孕婦褲子全濕掛急診 醫生怒嗆：來幹嘛？浪費醫療資源

2018年08月14日 10:35 杜炤佑

懷孕的媽媽總是會憂心孩子的健康，不過近日一名懷胎35周的孕婦因褲子全濕，懷疑羊水破掉，於是趕到醫院掛急診，沒想到醫生看了報告後，就連忙質問她：「妳又沒怎樣來這裡幹嘛...不要把我們當一般診所，浪費醫療資源！」讓孕婦玻璃心碎滿地，直呼「好傻眼！」

女網友在臉書社團「爆料公社」PO文寫道，她目前懷孕35周，日前因褲子突然全濕，懷疑破水，所以沒有去平時固定產檢的高雄長庚，而是就近去屏東地方醫院掛急診。當天，護理師細心幫她內診、測宮縮，隨後等醫生來看診，沒想到醫師不僅過了半小時才出現，還一手拉開簾子，連病床都沒靠近，劈頭就質問她：「妳又沒怎樣來這裡幹嘛？」

原PO表示，雖然護理師連忙道歉與安慰，但「如果孕婦都這麼厲害還要醫生做什麼？」(圖/爆料公社)

原PO表示，當時她和家人聽完醫生的問題，頓時不知該如何反應，醫師再說一次：「妳沒有怎樣阿，來這裡幹嘛？」她回答：「早上發現內外褲都濕了一片，第一胎剛35周有點擔心所以過來急診。」醫師又問：「妳平常在哪裡產檢？」她說：「在高雄長庚」，結果醫師竟嗆：「長庚那種是給癌症或是重大傷病患者去的，妳產檢跑到那裡去，要生也去那裡生，平時有什麼狀況在來我們這裡看診，我們不是一般診所耶，妳今天也可以去屏東別間婦產科醫院掛急診，幹嘛要來我們這裡，不要把我們當一般診所，浪費醫療資源！」

最後醫生問她：「那現在要住院安胎，妳們要嗎？」她心想「醫師這種態度誰敢住」，於是回醫生：「不用了，家裡在忙我無法住院」，沒想到醫師卻不客氣地說：「妳家怎樣那是妳家的事情，我不想管！妳不住院及表示妳要回長庚生，妳以後有狀況回長庚去就好了，或是到另外一間不要到這裡來，這裡不是診所。」講完後轉身就走，留下她與尷尬的護理師。

原PO也說，雖然護理師連忙道歉與安慰，但「如果孕婦都這麼厲害還要醫生做什麼？留下媽媽的玻璃心滿地。」