35周孕婦濕褲子急診被罵浪費資源 他說「剛好而已」

2018年08月14日 10:42 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日前有一名懷孕35周的孕婦，因為褲子全濕懷疑羊水破了，於是緊急去醫院掛急診，沒想到被醫生酸「你又沒怎樣來這裡幹嘛…浪費醫療資源！」掀起正反熱議，對此，律師林智群在臉書發表看法，直言孕婦被念「只是剛好而已」。

林智群今（14日）在臉書發文表示，既然關鍵字都提到「疑似破水」、「急診」，認為「懷疑自己要生了，要去婦產科啊！跑急診幹什麼？被罵也是應該的！」他還說，破水後還要開五指才能生，至少還要等幾個小時甚至十幾個小時，才會推進產房，有那麼緊急嗎？

林智群強調，「急診是處理『生命跡象發生問題』的病人，你是要生了，不是要死了，跑急診幹什麼？被醫生念『你又沒怎樣來這裡幹嘛？』只是剛好而已！」他解釋，若是生命跡象穩定，急診室一定是最後才看診，「頂多給你一張病床加掛監測儀器，讓你繼續躺（喔這又佔了一個醫療資源）有比較好嗎？」

接下來又面臨一個問題，就是我要不要在這裡生？「這個a醫院又不是你平常看婦產科的地方，你的情況是你平常去產檢的b醫院比較清楚，1.決定在a醫院生，你會不會擔心接生醫生你不熟悉？會不會擔心醫院不清楚你的情況？2.決定到b醫院生，那你為什麼不一開始就跑b醫院？」最後，林智群附上急診檢傷分類表，提供網友參考，但也不免自嘲，如此直白的自己「如果當醫生應該會被吿吧！」

貼文曝光後引起正反論戰，有人力挺林智群律師的看法，「以前年少不知道檢傷程序，只覺得醫院不近人情，年紀漸長才真的知道在急診還會叫痛的病患真的是不算嚴重的」、「其實還是蠻多人不懂這些，想說急就去急診，醫療分級制度真的應該列入國小課本…」；不過也有人不認同「但是我的婦產科醫生也是告訴我們疑似破水要馬上送急診欸！最後也是掛急診然後再上去產房阿，夜間哪有婦產科門診」，林智群則回應「你跑的是你常看婦產科的那個醫院，當然可以，這個女生是就近找一家醫院急診室，不一樣吧！」