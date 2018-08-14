好糗！裝熟突襲柯文哲 統神暴吼這問題慘遭無視

2018年08月14日 11:38 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

統神號稱要體驗「一日柯文哲」行程，沒想到弄巧成拙。（影片取自YouTube/God Tone Asia 張家兄弟滑起來）

知名實況主「亞洲統神」張嘉航，日前拍攝新片，號稱要體驗「一日柯文哲」行程，沒想到弄巧成拙，不僅統粉挺不下去，還被網友狠嗆「滾回你的直播圈吧！」

統神日前效仿網路節目《木曜4超玩》的「一日市長幕僚」影片，拍了一支7分鐘影片，但因為無法得知如何批改公文跟辦公情形，於是改成稽查市府上班路線，以及到市政府的餐廳品嘗早餐，他先是抱怨柯市長搭公車上班是在「浪費時間」，又說市政府餐廳用餐環境不佳，蚊蟲多、蛋餅太乾、粥的味道很清淡…最後還說自己一整晚沒睡，要回家睡覺補眠，結束一個上午的「一日柯文哲」行程。

不過引爆網友怒火的是，影片最後釋出的幕後花絮，只見統神先是在柯文哲住家巷口堵他，見柯文哲與隨扈出現後，立刻拿著印有網紅「Joeman」照片的紙板狂吼「欸！柯市長，問你個問題啊，你還記得上次跟你一起吃便當那個網紅是誰嗎？有沒有印象？欸！」不過柯文哲卻無視他的問題，頭也不回的離去，他才悻悻然說的對著鏡頭說「算了，走吧！」

影片曝光後不只柯粉發難，就連統粉也痛譙，「為什麼這種糞片有勇氣上傳﻿」、「最後那樣叫市長是怎樣？有夠沒禮貌。現在看到九面（Joeman）成功跟柯市長互動，也想跟著炒人氣啊？」、「老統粉第一次按負評、你這種拍片素質跟態度還不如繼續拍當兵系列跟民生系列算了」、「原來這部企劃是航航自己想的，難怪爛到流湯 」。