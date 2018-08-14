好糗！裝熟突襲柯文哲 統神暴吼這問題慘遭無視

好糗！裝熟突襲柯文哲 統神暴吼這問題慘遭無視（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導
統神號稱要體驗「一日柯文哲」行程，沒想到弄巧成拙。（影片取自YouTube/God Tone Asia 張家兄弟滑起來）

知名實況主「亞洲統神」張嘉航，日前拍攝新片，號稱要體驗「一日柯文哲」行程，沒想到弄巧成拙，不僅統粉挺不下去，還被網友狠嗆「滾回你的直播圈吧！」

統神日前效仿網路節目《木曜4超玩》的「一日市長幕僚」影片，拍了一支7分鐘影片，但因為無法得知如何批改公文跟辦公情形，於是改成稽查市府上班路線，以及到市政府的餐廳品嘗早餐，他先是抱怨柯市長搭公車上班是在「浪費時間」，又說市政府餐廳用餐環境不佳，蚊蟲多、蛋餅太乾、粥的味道很清淡…最後還說自己一整晚沒睡，要回家睡覺補眠，結束一個上午的「一日柯文哲」行程。

不過引爆網友怒火的是，影片最後釋出的幕後花絮，只見統神先是在柯文哲住家巷口堵他，見柯文哲與隨扈出現後，立刻拿著印有網紅「Joeman」照片的紙板狂吼「欸！柯市長，問你個問題啊，你還記得上次跟你一起吃便當那個網紅是誰嗎？有沒有印象？欸！」不過柯文哲卻無視他的問題，頭也不回的離去，他才悻悻然說的對著鏡頭說「算了，走吧！」

影片曝光後不只柯粉發難，就連統粉也痛譙，「為什麼這種糞片有勇氣上傳﻿」、「最後那樣叫市長是怎樣？有夠沒禮貌。現在看到九面（Joeman）成功跟柯市長互動，也想跟著炒人氣啊？」、「老統粉第一次按負評、你這種拍片素質跟態度還不如繼續拍當兵系列跟民生系列算了」、「原來這部企劃是航航自己想的，難怪爛到流湯 」。

母親拒絕幫買機車！不孝子把她...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。