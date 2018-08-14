6坪套房四季陰涼「月租4444元」 他嚇壞：前房客還留神像

2018年08月14日 12:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

租屋最怕遇到詭異的房子，日前一名網友打算在中部地區租屋，搜到一個租屋網上，被其中一間6坪套房吸引，四季陰涼且有電梯、生活機能佳，但月租金卻是「4444元」，底下還有一些詭異的備註，儘管環境條件還不錯，但卻讓他不敢多加考慮，還好奇的問「大家會願意買單嗎？」。

一名網友在ptt八卦版表示，最近在中部地區找屋子，發現一個號稱能720環景看房的租屋網，於是便點進去看，沒想到其中一間6坪房卻讓他嚇壞，房東寫下套房狀況，表示它採光通風佳、四季陰涼夏天不需開冷氣，也附有基本傢俱，且鄰近車站，生活機能不錯。

6坪套房四季陰涼且有電梯、生活機能佳，但月租金卻是「4444元」，底下還有一些詭異的備註(圖翻攝自/ptt)

但下面的備註卻越來越詭異「可開火可抽菸，還可養任何有形無形的寵物」，更指此大樓有些樓層已荒廢，「因此前房客請了文關公像坐鎮添加陽氣，順便求事業順利，風水很好，住過的人事業跟學業都發展不錯」、「看房請自備手電筒、勇敢的心臟、好走的鞋，部分公共區域毀損行走困難」，更建議太陽下山前看房較合適。

不少網友認為，不要住比較好「這一定pass，住宿睡眠蠻重要的」、「這麼多負面條件，還敢開4444元」、「部分樓層荒廢20年，不會有安全問題？」、「太貴了吧！我房客其中之一，10坪多快他兩倍，電梯社區有管理員，在火車站旁也才租7000元，而且還那樣的描述跟環境，月租888還差不多」、「部份樓層荒廢，可能產權複雜」、「租金很故意，來亂的吧」。

還有人開玩笑表示「租金4444元沒差啊！一次繳兩個月就8888元了」、「住進去開直播啊！有靈異現象就紅了」、「單看房子真的是不錯，4444元真的佛，邊緣人入住可以多個朋友也不錯」、「人窮的時候還會怕鬼嗎？還是有他的市場啦～」。也有人分享類是經歷「我以前也在台中火車站附近，租當過當教室的房間，其他樓層全都荒廢，電梯老舊，附近髒亂不堪，用了兩個月果斷放棄」。