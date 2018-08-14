神扯！他面試主管駕駛 從課長到經理「面試61天」慘被放生

2018年08月14日 13:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

工作不好找，但歷經六關面試過程、總計耗時61天，卻仍慘遭放生，只有一個慘字！有苦主分享自己「離譜到極點的面試」經驗，提到經歷了層層長官面試，卻不被錄用，讓他對人性感到相當失望，感嘆「原來現在的社會，對於互信該是建立在白紙黑字上！」

原PO在「mobile 01」論壇表示，離開了工時長、且讓自己身心疲勞的16年前公司，在休息了半個月後，他在5月22日接到了某公司的人資專員電話，通知他準備良民證、無肇事紀錄，以及聯徵中心報告書，以備面試通知；約莫一周後，對方通知他6月6日前往該公司位於大直的子公司，並於當天接受了人事課長1.5小時的面試，由於原PO應徵的職位是主管駕駛，除了進行實際路試之外，人事課長還提出了到他家裡看看的要求，當晚也接到了下一次的面試通知。

次日一早，原PO前往該公司位於信義計畫區的總部大樓，分別接受了人事經理、處長、行政總監的面試，最後對方告訴他，由於用車長官將出國一段時間，詢問他是否願意等到7月底、8月出再報到，且對方也允諾之後會提供補貼，原以為工作十拿九穩的他也欣然接受，不料7月24日接到人事經理的來電，對方竟問他「請問X先生，你還在待業中嗎？」讓他相當不解，在這之後又再度失去聯絡。

8月初後，原PO主動詢問任職進度，沒想到陪他一起通過層層面試的人是專員竟然不記得他是誰，事後再查詢過後才通知他「原本要退休的駕駛大哥一直沒提出申請，所以可能要跟你說聲抱歉了」，在他激烈抗議彼此都有錄用的共識後，對方卻回覆「抱歉，因為我們想一般人是不會等這麼久的」，只說會將原PO的想法往上呈報，便結束對話。

這段離譜的面試經驗讓原PO打擊甚深，認為這間上市的電子公司根本是在欺負勞工，「很想問問當時對我進行面談的所有長官們～請問你們的良心在哪？我有老婆小孩要養的，你們知道嗎？是的！我沒你們的皮條，因為我什麼證據也沒有！原來，是我該檢討自己對於人性的看法了，原來，現在的社會，對於互信，該是建立在白紙黑字上、是該在錄音中的」。

文章一出引起網友熱議，不少人為他抱不平，「過那麼多關卡，我還以為這家公司是在應徵副總職位」、「老闆是李嘉誠or郭台銘or總統？」、「過五關斬六將，結果最後還被放生，好扯！」；也有人認為「如果沒有拿到該公司的offer letter，一切都是空的」。