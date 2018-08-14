好市多一張照看出「人性本惡」 網爆料：澳洲、美國更多

好市多一張照看出「人性本惡」 網爆料：澳洲、美國更多(圖/ 翻攝自臉書@Costco 好市多 消費經驗分享區)

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民眾逛大賣場通常都會拿推車，方便購物。最近有一名女子逛好市多時，卻在停車場的黃線上發現有人將推車隨意置放，而仔細看不遠處就有專門放置推車的地方，讓她不解地問，「推車可以這樣放？」；照片曝光後引起熱議，有人狠批「在台灣完全不意外」，不過卻有網友直言「在美國比比皆是」。

有一名女網友日前逛好市多時，發現有民眾隨意將推車放置於停車場，相當沒有公德心。 有一名女網友日前逛好市多時，發現有民眾隨意將推車放置於停車場，相當沒有公德心。(圖/ 翻攝自臉書@Costco 好市多 消費經驗分享區)

13日有一名女網友在臉書社團《Costco 好市多 消費經驗分享區》上傳一張照片，並寫著「推車可以這樣放？」，畫面中的地點是在好市多的停車場，有民眾將推車隨意置放於停車格中間的黃線上，但推車內無商品而周遭也沒有看到人，推測應該是消費者購物後將商品放到車上，圖自己方便就沒有將推車放回原處。

一張照片立刻引起網友熱議，但有不少人爆料不只台灣人如此，國外也很多這種奧客。 一張照片立刻引起網友熱議，但有不少人爆料不只台灣人如此，國外也很多這種奧客。(圖/ 翻攝自臉書@Costco 好市多 消費經驗分享區)

許多網友看到照片紛紛留言痛批，「沒辦法，真的很多很多這樣的人」、「台灣人的水準就這樣…」、「在台灣這個完全不意外」、「自私的人就會做出非常令人不可置信的愚蠢事」、「只要臉皮夠厚就可以」、「推車放的位置，決定水準的高低」；還有網友忍不住開玩笑，「佛系推車，時間到了，自己會歸隊」。

不過，也有不少人跳出來爆料，「那你一定沒看過澳洲怎麼放，在大馬路上面放」、「其實在美國也是這樣，他們有專人在回收」、「美國有看到在草叢裡的」、「在加拿大還看過有人直接推回家，家就在賣場旁邊卸完貨直接停在家門口」、「其實在澳洲更多喔」、「在美國比比皆是」。

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