獨居女夜歸遇搶！引誘搶匪回家充電 靠鄰居一句話脫身

獨居女夜歸遇搶！引誘搶匪回家充電 靠鄰居一句話脫身(示意圖/非當事人/達志影像)

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／綜合整理

女生夜間外出絕對要小心！大陸浙江溫州市一名女子，近日與朋友相聚聊天，至隔日凌晨4點多才回家，豈料進屋前竟遇到搶匪，女子當時感到相當害怕，但她臨危不亂的向對方表示，因手機沒電無法轉帳，必須回家充電，再將搶匪引到鄰居家門前，沒想到屋內傳來聲音，將搶匪嚇得拔腿就跑。

綜合陸媒報導，陳姓女子獨自住在出租套房，由於前一晚與朋友聚會聊天，直到凌晨四點才返家，就在她準備上樓時，身後突然出現一名陌生男子，拿著利器抵在她腰間，更警告她「只要妳別動也別喊，我不會傷害妳」，陳女當下相當緊張，但她馬上保持鎮定。

陳女先是向搶匪告知她身上沒現金，只能用支付平台進行轉帳，再表示手機又剛好沒電，必需回家充電才能轉帳，搶匪得知她是一個人住，認為女子不會出花招，因此放心的讓她回家充電，不過陳女並不是上樓回家，而是引搶匪至鄰居家前，也正巧就是她的朋友，趕緊拍打對方的家門。

鄰居先是出聲問「你是誰」，陳女也迅速表明身分，搶匪聽到聲音後，以為是陳女家中有人，於是嚇得趕緊跑走，她成功脫困後趕緊報警，而搶匪也順利落網。警方提醒，女子夜晚獨自外出絕對要小心，盡量結伴外出，若真的要一人出門，最好選擇人潮多的地方，假若遇到歹徒也不要慌亂抵抗，需冷靜觀察對方特徵，逃脫後有利警方後續偵查。

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