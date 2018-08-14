癡情男婚前健檢得知「無精蟲」 忍痛求問：是否放生女友

2018年08月14日 15:22 邱柏玟

男網友提到自己和女友都很喜歡小孩，所以得知自己無精蟲，不知道該不該放生女友。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

一般情侶感情長跑多年後，通常會決定攜手邁向下一個階段，因此婚前會做健康檢查，保護彼此。最近有一名男子上網討拍，提到自己和長跑6年的女友準備結婚，去做婚前健檢竟發現自己「無精蟲」，讓他心痛考慮放生女友；他的慘況讓網友紛紛留言安慰，「是真愛就會有辦法的」。

10日晚上一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己日前去做婚前健康檢查，結果收到檢查結果得知他居然「無精蟲」，當下他只想著「是不是該放生女友」，因為兩人都很喜歡小孩子，也盼望婚後能有愛的結晶；原PO拍下檢查結果，並自嘲「看起來什麼都有，結果沒精蟲，頗呵的人生」。

許多網友十分同情原PO的處境，紛紛留言安慰他，「找個不想生小孩或不介意領養的」、「生活飲食規律，多吃點海鮮，精蟲就會很多」、「試管嬰兒不行嗎」、「檢查睪丸，舉出精子進行人工受孕」、「休息一下，注意作息飲食環境還有機會」、「幫你祈禱是儀器出錯」、「我42歲處男沒交過女友，希望你看了心情會好一點」。

不過，一些「壞壞的」網友留言大歪樓，「羨慕，可以無限…」、「你就可以不用戴套了啊，傻傻的」、「sod都是真的」、「不用擔心啊，搞不好帽子戲法學一下你女友就懷孕了」、「不要放生，我可以免費幫你」、「兄弟或…爸爸」、「還好啦，我窮到不敢生，連領都不敢想」、「你該放生的是保險套，不是女友」。