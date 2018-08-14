揭談話4大穿幫 游梓翔批柯文哲「鬼話連篇」

台北市長柯文哲。（圖／鄭任南攝）

友善列印
／綜合報導

台北市長柯文哲先前參加雙城論壇，因「兩岸一家親」發言引發綠營基層和獨派不滿，事後爆出國安會講稿爭議，以及密會前總統李登輝，對方建議以「特殊國與國關係」取代「兩岸一家親」等說法引起爭議。對此，世新大學副校長游梓翔在臉書PO文細數柯文哲談話爭議，並點出4大穿幫，砲轟「鬼話連篇」。

游梓翔一一細數柯文哲失言爭議，首先穿幫之一，柯文哲先是在雙城論壇說「兩岸一家親」、「建構兩岸命運共同體」，在議會答詢卻否認自己說過「兩岸命運共同體」，但整段話都有畫面佐證。

穿幫之二，柯文哲先是說雙城論壇講稿事前有送國安單位，還「哽咽」國安高層「已讀不回」，讓他自己和阿共「單挑」，後來發現講稿根本就有兩份，給國安單位的是另外一份，「兩岸一家親」與「建構兩岸命運共同體」不在其中，那這個「哽咽」是怎麼回事？

穿幫之三，柯文哲後來又在廣播節目為「兩岸一家親」說「歹勢」，過不久又說「只是對聽了這句話感到不舒服的人道歉。」

穿幫之四，柯文哲日前拜訪李登輝，被李提醒「兩岸一家親」不要再說，改以「特殊國與國關係」替代。

游梓翔認為，面對穿幫，柯文哲有各種說詞，之前說「親是嘴巴親而已」已經令人歎為觀止。沒想到拜會李登輝卻說「醫生從來不會選病人」，他不禁痛批，「所以你是說李登輝是『病人』，還是所有聽你講話和你講話的人都是『病人』，要不要說清楚呢？」

游梓翔質疑柯文哲顯然是個「見人說人話，見鬼說鬼話」的高手，但是這種招數用多了，大家很快會達成一個結論，就是你說的話全是「鬼話」，人話來鬼話去，終成鬼話連篇。

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