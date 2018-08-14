1個月沒見面！女友家「未拆封保險套」竟消失 他崩潰：該相信嗎

2018年08月14日 15:50 杜炤佑

綠光乍現？一名男網友表示與女友在一起兩年，女友在北部租房工作，而他則是有空就會去女友租屋處幫忙整理、打掃。不過近日因為較忙碌，已經一個月沒有去女友家，卻意外發現他存放的整盒保險套竟憑空消失，讓他心有不安地上網發問，「有點讓人懷疑但苦無證據」。

網友在臉書「爆怨公社」發文寫道，禮拜六到女友家準備「親熱」時，意外發現原本放在她家的一盒「全新未拆封」保險套不見了，對此，女友解釋「整理房間時不小心丟了...」但他質疑，「這一個月以來她的房間只有更亂，看不出來有整理過的跡象」，加上「套子是我收納放在五斗櫃，以我對她的了解，她會整理那塊的機率基本是零。」

原PO更說，隨後他又發現浴室多了一把刮鬍刀，但女友平時就會用刮鬍刀除毛，種種細小的疑點讓他實在不知所措，「套子被整理掉讓我納悶......想問網友們是你會相信嗎？」

對此，許多網友看了紛紛留言「來賓點唱孫燕姿的～綠光」、「平常會用的東西居然會整理掉？我才不信」、「至少...她有做安全措施」、「其實答案早已在你心中，你只是不甘心也放不下」、「講清楚問明白，自己猜沒用，心裡有陰影很難再信任。」