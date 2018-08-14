夜闖荒廢修道院！感覺背後有人 意外拍到「修道士鬼影」

夜闖荒廢修道院！感覺背後有人 意外拍到「修道士鬼影」(圖翻攝自/鏡報)

友善列印
/綜合報導

農曆七月鬼門才剛開，難道連國外的鬼也出來透風嗎？英國一名19歲少女喜歡冒險，日前她至威爾士（Wales）的廷特恩修道院（Tintern Abbey）探險，當時僅覺得附近似乎有人，但她與朋友未多加留意，拍完照後就趕緊離開，但沒想到回家檢查照片時，發現裡面竟出現一名詭異「修道士」，嚇得她說不出話來。

根據《每日郵報》報導，熱愛冒險的羅西（Rosie Boulton），相信有鬼與超自然現象的存在，而每週她都會至鬧鬼地點探險，也透露曾經見過球狀的靈體，而這次她拜訪廷特恩修道院（Tintern Abbey），這間修道院於西元1131年建立，是歷史相當悠久的建築。

但在1348年那年，院中多名的修道士因黑死病而過世，從此就屢屢傳出鬧鬼事件，甚至有人指曾在大廳裡，看見修道士的鬼魂，而當日羅西結伴探險期間時，並沒有發生詭異事件。羅西表示，一開始感覺很有趣，但直到天黑後，修道院有種詭譎的氣氛，之後甚至感覺有人朝她們走來，但卻沒看見其他人，

羅與朋友覺得不對勁，於是沿路拍完廢墟的照片後就趕緊回家，但當她事後檢查照片時，才發現修道院的窗外，疑似站著一個「披肩的修道士鬼影」，而且模樣相當清楚，嚇得她不寒而慄，不過也再次激起她對靈體的好奇，希望有機會再拜訪其他廢墟，發現更多無法解釋的現象。

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