夜闖荒廢修道院！感覺背後有人 意外拍到「修道士鬼影」

農曆七月鬼門才剛開，難道連國外的鬼也出來透風嗎？英國一名19歲少女喜歡冒險，日前她至威爾士（Wales）的廷特恩修道院（Tintern Abbey）探險，當時僅覺得附近似乎有人，但她與朋友未多加留意，拍完照後就趕緊離開，但沒想到回家檢查照片時，發現裡面竟出現一名詭異「修道士」，嚇得她說不出話來。
根據《每日郵報》報導，熱愛冒險的羅西（Rosie Boulton），相信有鬼與超自然現象的存在，而每週她都會至鬧鬼地點探險，也透露曾經見過球狀的靈體，而這次她拜訪廷特恩修道院（Tintern Abbey），這間修道院於西元1131年建立，是歷史相當悠久的建築。
但在1348年那年，院中多名的修道士因黑死病而過世，從此就屢屢傳出鬧鬼事件，甚至有人指曾在大廳裡，看見修道士的鬼魂，而當日羅西結伴探險期間時，並沒有發生詭異事件。羅西表示，一開始感覺很有趣，但直到天黑後，修道院有種詭譎的氣氛，之後甚至感覺有人朝她們走來，但卻沒看見其他人，
羅與朋友覺得不對勁，於是沿路拍完廢墟的照片後就趕緊回家，但當她事後檢查照片時，才發現修道院的窗外，疑似站著一個「披肩的修道士鬼影」，而且模樣相當清楚，嚇得她不寒而慄，不過也再次激起她對靈體的好奇，希望有機會再拜訪其他廢墟，發現更多無法解釋的現象。
Ghost Caught On Camera At Tintern Abbey in Wales, England.— Hidden Underbelly (@Underbelly2_0) 2018年8月12日
Urban explorer Rosie Boulton, 19 Whist photographing Tintern Abbey at night, Rosie and friends didn't find anything unusual However, when Rosie returned home and looked at the images, she spotted the ghostly figure pic.twitter.com/FvPyFlyPn1