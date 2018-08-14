網友好奇「月薪20萬工作內容」 釣出高薪網友嘆：同儕都在瞎忙

2018年08月14日 17:00 邱柏玟

有網友好奇月入20萬的人，工作時都在做什麼。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣一般民眾薪水普遍不高，難免會好奇能在職場上月領幾十萬的人，工作內容是否比一般人又累又辛苦。日前有一名網友在網路論壇發文，提到好友月薪20萬每天工作卻很無聊，讓他想知道領高薪到底都做些什麼工作；他釣出一名月薪40萬的網友回應，竟直言「看到很多同儕都在瞎忙」。

10日有網友在《批踢踢實業坊》職場板發問，想知道月薪20萬的人工作都必須做些什麼，因為看到自己好友拿高薪，每天卻做些無聊的事情；當時馬上引起許多人討論，紛紛留言「我朋友月薪0但有個富爸爸，每個月都幾十萬幾百萬在花，跑車女友一個換一個」、「主管20萬，上班打電動，一直按滑鼠很吵，沒事愛問白癡問題騷擾人」、「壓榨底下員工吧，不然哪來的月薪20萬」。

原PO的疑問釣出不少高薪網友陸續分享自己的狀況，引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

不過，近日都有其他網友陸續分享自己的工作內容，其中一名網友更貼出自己報稅後的收執聯，誠實地說出自己每月收入稅後有40萬左右，而工作內容沒什麼特別，身為主管級的人上班就是帶著團隊完成客戶需求，「我的職責就是擬定團隊大方向，讓大家不要做白工」。

最意外的是，該名月入40萬的網友表示，他的上班時數和一般上班族差不多；而談到工作累不累，他坦言領這份薪水不會說自己累，「我在一路升上來過程中，看到很多同儕瞎忙，瞎忙才是真的累」。

他的分享也獲得不少網友讚賞，儘管有人質疑他貼收執聯是炫富，許多人留言緩頰，「貼個證明就炫富，沒貼證明應該會被說嘴砲幻想」、「我工作收入比你少，但加租金收入等稅後反而比你高，所以節稅真的很重要」、「要繳的稅還比一堆人年薪高」、「瞎忙浪費的時間跟成本真的很可怕」、「好奇原PO花多久時間爬到這個地方」、「光稅金就我兩年年薪」。