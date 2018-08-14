15歲少年身高187公分「GG僅3公分」 嘆：為什麼和別人不同

2018年08月14日 18:15 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

不少男人總愛比較生殖器官長短粗細等，認為又長又大就是厲害，才會有滿滿的自信。最近大陸杭州有一名15歲少年身高已有187公分，體型高大圓潤的他陰莖卻只有3公分，導致他相當沒自信；經檢查後才發現得到「隱藏式陰莖」，近期才通過手術，從3公分長到8公分，還開心地說「不習慣下面有東西在晃」。

綜合陸媒報導，來自杭州的15歲少年從小學時期，就發現自己的陰莖比同齡孩童小，而他也因為這個狀況變得沒自信，連在8歲弟弟面前都投不起頭。就醫諮詢時，醫師認為他太胖「陰莖被肚子擋住」，建議他減肥後就會正常；少年的母親也聽從各種偏方，像是「男生發育吃鵝肉可幫助生長」，便時時煮鵝肉或鵝蛋炒飯，果不其然少年才15歲就抽高到187公分，只是陰莖卻還是只有3公分。

對於少年的異狀，父母十分擔憂，決定再次帶著他就醫接受仔細檢查，沒想到醫師發現少年得了「隱藏式陰莖」，屬於一種先天性發育異常和畸形性疾病，從字面上看得知少年並非陰莖短，而是有部分縮藏於體內，影響生殖器官發育，嚴重可能影響成年後性行為困難。

所幸醫師馬上替少年安排手術，將影響生殖器官發育異常的筋膜除去，讓縮藏的部分陰莖能「重新見人」；而術後少年也平安返家，對於自己陰莖從3公分變長到8公分非常興奮，但笑說這也讓他不習慣，「走路時總感覺有東西在晃」。