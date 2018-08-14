好市多家電用1年半又摔壞 她炫耀「成功退貨」遭砲轟：太丟臉

好市多家電用1年半又摔壞 她炫耀「成功退貨」遭砲轟：太丟臉(圖/ 翻攝自《北京時間》影片)

友善列印
／綜合報導

知名連鎖大賣場好市多在全球都有分店，而他們供消費者退貨機制時常引起討論。最近美國洛杉磯有一名華裔女子和先生拿了使用1年半和摔壞的家電，「實測」好市多退貨流程，成功退貨還開心PO網炫耀，馬上引起大批網友撻伐。

據《北京時間》報導，日前一名華裔女子將自己和先生到美國洛杉磯的一間好市多退貨實測，拍攝成影片分享到《抖音》，從畫面中看到女子清楚介紹她和先生準備退貨的商品，居然是已經使用1年半的掃地機器人、摔壞的空氣清淨機和拆封的藥品。

一名華裔女子和先生到美國洛杉磯的好市多退貨，但準備退貨的商品不是使用1年半就是摔壞的，還自知是在做丟臉的事。 一名華裔女子和先生到美國洛杉磯的好市多退貨，但準備退貨的商品不是使用1年半就是摔壞的，還自知是在做丟臉的事。(圖/ 翻攝自《北京時間》影片)

她在影片中提到要帶大家看看在美國好市多退貨是否可以很順利，沒想到兩人帶去的商品都「成功退貨」，她興奮地表示，「這種丟臉的事情一般都是讓我老公做」，還狂推美國好市多退貨超方便，「我們說不喜歡或者是效果不好，這都可以退」。

影片曝光後，馬上引起大票網友撻伐。 影片曝光後，馬上引起大票網友撻伐。(圖/ 翻攝自《北京時間》影片)

影片在大陸當地瘋狂轉發，女子的舉動更引來網友砲轟，「丟中國人的臉，還好意思出來說，真是醉了」、「真是垃圾，那麼想讓人知道自己幹了什麼事情嗎」；而該名華裔女子發現「好心介紹退貨」卻遭到痛罵，氣得又拍了一段影片抨擊那些商品真的不好，還說自己分享經驗還被網路霸凌，稱罵人的網友「非常惡劣」。

網友好奇「月薪20萬工作內容...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。