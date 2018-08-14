好市多家電用1年半又摔壞 她炫耀「成功退貨」遭砲轟：太丟臉

2018年08月14日 21:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

知名連鎖大賣場好市多在全球都有分店，而他們供消費者退貨機制時常引起討論。最近美國洛杉磯有一名華裔女子和先生拿了使用1年半和摔壞的家電，「實測」好市多退貨流程，成功退貨還開心PO網炫耀，馬上引起大批網友撻伐。

據《北京時間》報導，日前一名華裔女子將自己和先生到美國洛杉磯的一間好市多退貨實測，拍攝成影片分享到《抖音》，從畫面中看到女子清楚介紹她和先生準備退貨的商品，居然是已經使用1年半的掃地機器人、摔壞的空氣清淨機和拆封的藥品。

一名華裔女子和先生到美國洛杉磯的好市多退貨，但準備退貨的商品不是使用1年半就是摔壞的，還自知是在做丟臉的事。(圖/ 翻攝自《北京時間》影片)

她在影片中提到要帶大家看看在美國好市多退貨是否可以很順利，沒想到兩人帶去的商品都「成功退貨」，她興奮地表示，「這種丟臉的事情一般都是讓我老公做」，還狂推美國好市多退貨超方便，「我們說不喜歡或者是效果不好，這都可以退」。

影片曝光後，馬上引起大票網友撻伐。(圖/ 翻攝自《北京時間》影片)

影片在大陸當地瘋狂轉發，女子的舉動更引來網友砲轟，「丟中國人的臉，還好意思出來說，真是醉了」、「真是垃圾，那麼想讓人知道自己幹了什麼事情嗎」；而該名華裔女子發現「好心介紹退貨」卻遭到痛罵，氣得又拍了一段影片抨擊那些商品真的不好，還說自己分享經驗還被網路霸凌，稱罵人的網友「非常惡劣」。