疑公報私仇 菜鳥警臨檢揮拳狂毆仇家

2018年08月14日 21:42 陳慶餘

DumbSh!t📀 8/29/18（@yunginkky）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 11 日 上午 10:48 張貼

美國馬里蘭州巴爾的摩街頭近日爆出一起警民衝突事件，一名非裔員警疑似是公報私仇，藉著臨檢為由揮拳痛毆另一名非裔男子，過程全被一旁民眾所目擊並拍片PO網，影片曝光之後引發軒然大波，事後這名警察雖然辭職，但當地警察部門仍針對此事展開調查，並強調他們對類似行為的零容忍。

綜合外媒報導，涉嫌公報私仇的員警（Arthur Williams）是個加入警隊剛滿一年的菜鳥員警，而他當街毆打的男子麥格里爾（Dashawn McGrier）在遭到臨檢時情緒相當激動，口中還念念有詞，而威廉斯則是突然爆怒開始出拳連續攻擊對方，而他的搭檔在見狀後也立刻上前制止，但麥格里爾已經被壓在地上痛毆了好幾十秒。

影片在網路上曝光之後掀起熱議，不少人都痛批威廉斯利用暴力執法，而事後兩人更被爆出有私怨，因此威廉斯更被懷疑是利用職權在公報私仇。麥格里爾的律師表示，在被威廉斯毆打之後，他的肋骨都被打到骨折、下巴和鼻子都也被打傷，甚至還一度感覺不到他的左腳。

事發後，當地警局也立刻發表聲明，表示威廉斯是個入職剛滿一年的警察，而在事發後也立刻將他停職，威廉斯隨後也辭職獲准，至於當時在場的另一名員警也被調職處分，雖然當事人已辭職，但警方仍表示會對此事展開調查，以釐清是否有濫權的情事發生。