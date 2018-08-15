超商直擊男女輪流領「厚厚一疊」千元鈔 網狂勸：快報警！

2018年08月15日 07:31 邱柏玟

昨(14)日有網友去超商領錢，卻看到有一對男女提領大量現金，讓他相當好奇是什麼狀況才需要這樣領錢。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

日常生活中遇到臨時需要現金的時候，大街小巷都有的便利超商通常都有ATM，供民眾隨時能使用。最近有一名男子騎車到超商領錢，卻直擊一對男女輪流提領大面額現金，更拍到其中一人手握厚厚一疊千元鈔，讓他好奇「是什麼情況」；照片分享到網路上，竟讓大票網友嚇得勸他「快報警」。

昨(14)日晚間有一名男網友在《批踢踢實業坊》發問，當天下午他到超商領錢，看到已有民眾在領錢，但在ATM前面待了很長時間，而且每次都提領最大面額，但他撇見對方都是使用同一張提款卡；他也補充提到，正在使用ATM的人前面也有一名男子用同樣的領錢方式，領完錢和她簡單說了幾句話就離開。

原PO安全帽上的行車記錄器，也拍下其中一人領出厚厚一疊千元鈔票的照片，讓他相當納悶「什麼情況會需要在超商領那麼多錢？」，不懂為什麼大面額的錢不用轉帳或刷卡，忍不住氣得直呼，「害我等那麼久」。

許多網友看完原PO的敘述，紛紛直言「報警啊，然後趕快閃人不然被打」、「膽子很大敢亂拍，不怕嗎」、「車手啦，檢舉拿九千，搶他應該有三倍」、「真的滿像車手的」；有網友更直言「你就想，如果這是我自己的錢，我會這樣領嗎？會這樣一疊鈔票抓在手上的嗎？怎麼看都不像是在領自己的錢」。

不過，原PO表示自己看過的宣導都提到「車手會換卡領多次」，所以對於民眾提款後用途不敢多做猜想。有一些網友也分享不同看法，「人家想用現金買車錯了嗎」、「領過厚厚一疊去繳給健身房啊，現金有折扣」、「做生意的也會這樣」；還有電影迷笑說「買六合彩」，原PO也幽默地答腔「喔～與龍共舞有演」。