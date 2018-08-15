丈夫搞上小三！孕婦氣喊「3月胎是別人的種」 網：吸精大法？

丈夫搞上小三！孕婦氣喊「3月胎是別人的種」 網：吸精大法？(示意圖，非本人/本報資料照)

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求翻譯啊！馬來西亞一名女網友懷孕滿3個月，卻突然發現男友在外面偷吃，內心忐忑的她，除了開始幻想許多劇情，甚至懷疑自己肚子裡的孩子是「別人的」，讓網友看了紛紛傻眼，直呼「妳認真的嗎？」

一名準媽媽在臉書社團「KL吹水站」PO文寫道，她的肚裡的孩子已經3個月了，「但我很擔心肚子裡的孩子到底是不是我的，因為3個月前發現男朋友偷吃，我不懂肚子裡面的孩子，是不是他和那條八婆的」，看似相當煩惱這件事。

丈夫搞上小三！孕婦氣喊「3月胎是別人的種」 網：吸精大法？ 一名準媽媽懷疑腹中的孩子是老公與小三的。(圖/翻攝自KL吹水站)

文章一出，馬上引起許多網友熱議，「不懂是我華語退步了還是你的華語差，你讓我抓破頭皮」、「健康教育怎麼了？」、「妳男朋友知道妳智商多少嗎？」、「原來是吸精大法阿」、「城裡的人真會玩」。

不過這也並非第一人鬧出笑話，先前台灣也有一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他有一名30歲閨蜜，與老公結婚3年多了，去年剛生下寶寶，但朋友最近很煩惱，因為老公和公司女會計走得很近，還有其他同事目擊曾經一起上過酒店，「看著自己懷裡的寶寶，不禁更擔心，因為她懷疑寶寶可能是老公和女會計的」、「她不希望辛辛苦苦懷胎10個月生下來的寶寶是別人的！」讓其他網友看了一頭霧水。

丈夫搞上小三！孕婦氣喊「3月胎是別人的種」 網：吸精大法？ 先前也有網友鬧出相同笑話。(圖/爆怨公社)
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