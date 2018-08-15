找風俗小姐被嫌肚臍太髒 他清出「積34年」陳年黑垢

找風俗小姐被嫌肚臍太髒 他清出「積34年」陳年黑垢(圖翻攝自/5CH)

友善列印
/綜合報導

每天洗澡時，不要忘記洗肚臍啊！日本一名男網友，日前至風俗店找小姐，沒想到期間卻被對方嫌「肚臍太髒」，他才驚覺自己已有34年未清肚臍，為了雪恥於是決定自己DIY清理，更將清洗過程拍攝下來，不少人看到他清出的汙垢，都忍不住想吐。

日本一名男網友在論壇《5CH》表示，本月13日至風俗店找小姐「辦事」，沒想到脫下衣物後，卻遭對方嫌「肚臍太髒」，回家後他仔細一想，才驚覺自己竟長達34年沒清肚臍，裡面已累積厚厚一層黑垢，於是讓他決定自己清理這些陳年汙垢。

男網友先是沐浴後，再用橄欖油滴入肚臍眼中，並用保鮮膜蓋住靜待10分鐘，讓內部污垢軟化，卸下保鮮膜後再用棉花棒清理，約莫5分鐘後，被黑垢埋沒34年的肚臍眼，終於露出來了，原PO甚至將清出的髒污分量，與一元硬幣擺在一起做對比，直呼「是不是漂亮多了啊！」。

許多網友看完過程，全都驚呼不已「34年沒清肚臍？自己都沒感覺髒啊！」、「這清出來的垢…一定很臭」、「沒清之前，看起來像長蜘蛛網一樣」、「看了都快要吐了」、「這應該要拍成影片，一定會很療癒」、「好有意義的一篇『肚臍清理教學』啊」。

《慎入！底下有近拍照片》

男網友上風俗店尋歡，竟被對方嫌棄才驚覺自己有34年清洗肚臍(圖翻攝自/5CH) 男網友上風俗店尋歡，竟被對方嫌棄才驚覺自己有34年清洗肚臍(圖翻攝自/5CH)
於是他決定動手清理，準備橄欖油及棉花棒等(圖翻攝自/5CH) 於是他決定動手清理，準備橄欖油及棉花棒等(圖翻攝自/5CH)
先用保鮮膜蓋住肚臍，待裡面的黑垢軟化(圖翻攝自/5CH) 先用保鮮膜蓋住肚臍，待裡面的黑垢軟化(圖翻攝自/5CH)
清乾淨的肚臍已變乾淨，呼籲大家都要記得清洗肚臍哦(圖翻攝自/5CH) 清乾淨的肚臍已變乾淨，呼籲大家都要記得清洗肚臍哦(圖翻攝自/5CH)
原PO甚至將清出的髒污分量，與一元硬幣擺在一起做對比 原PO甚至將清出的髒污分量，與一元硬幣擺在一起做對比(圖翻攝自/5CH)
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