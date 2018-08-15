男遊客偷翻牆！猛打河馬屁股得意奔逃 網傻眼：不要命了

2018年08月15日 10:36 杜炤佑

Could you ever be this bold to slap a #hippo butt? #STLA#whodidthat #ikyfl #couldyou #daredevil #zoomchallenge pic.twitter.com/AC934unLax — SomethingToLaughAt (@SomeToLaughAt) 2018年8月7日

近日台灣旅行團在肯亞遭河馬攻擊造成1死1傷，掀起一陣討論。而美國洛杉磯動物園卻發生一起河馬遭攻擊的事件，一名男遊客故意爬進河馬區，還趁機大打河馬的屁股，隨後開心地奔逃，過程全被其他遊客拍下，網友看了紛紛討論，也引起洛杉磯警局（LAPD）關注。

上周一名男遊客一時興起，竟闖入洛杉磯動物園的河馬區，趁河馬「蘿西」（Rosie）與「瑪菈」（Mara）低頭吃東西時，翻進圍欄打了蘿西的屁股，隨後便得意地落跑，高舉雙手歡呼。

蘿西被打屁股的當下，嚇得倒彈一下，瑪菈則被巨大的聲響驚嚇到。影片中可見，拍攝影片的女子見狀，還喊了一聲「OH MY GOD！」對此，洛杉磯動物園表示，動物圍欄內是禁止遊客闖入的，雖然這些稀有且濱危的生物都待在園區供觀賞，但牠們仍是野生動物，應該要尊重牠們的生存空間。

影片曝光後，許多網友都紛紛留言「河馬應該不會有感覺」、「被咬就知道」、「有種拍獅子」、「沒看過這麼白目的遊客」、「河馬內心應該傻眼到爆」。