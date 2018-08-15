2018年08月15日 11:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

4歲就會寫編程！宅男被稱「V神」 24歲身價破兆(影片來源/youtube/VICE News)

一個沉迷於遊戲的宅男，你有想過，他會因此成為富翁嗎？現年24歲的布特林（Vitalik Buterin）長相普通，從小就是一名神童，但成長過程中一度沉迷遊戲，令他的父親相當擔心，而如今他竟是區塊鏈平台以太坊（Ethereum）的創辦人，甚至被稱為「V神」，身價高達408億美金（1.26兆台幣）。

根據《鳳凰科技》報導，出生於1994年布特林（Vitalik Buterin），父母在他5歲時離異，隨後他便與父親從莫斯科移民至加拿大，其父親梅德(Dmitry Buterin)是一名計算機科學家，也是區塊鏈孵化器Blockgeeks Labs的聯合創始人之一，因為受到父親的影響，布特林從小對數學就相當有興趣。

布特林4歲就開始接觸編程，運用微軟Excel撰寫計算程序；7歲時則創建一個叫「兔子百科全書」的複雜文檔；10歲時運算三位數心算速度，比同齡學童快，由於展現出對數學的天賦，之後還被安排進入「天才班級」，學習數學、編程及經濟學等科目，12歲開始他甚至會用C++語言，撰寫簡單的遊戲。

在父親眼裡，認為布特林的前途似錦，但在13歲至16歲時，他卻突然迷上遊戲《魔獸世界》，每天沉迷在遊戲中，直到他最愛的角色其中一項技能，被遊戲製作公司刪除後，他才決定不再玩遊戲，開始專心研究區塊鏈技術，並將自己的研究撰寫成文章，投稿至《比特幣週刊》賺取5個比特幣稿費，當時等同於3.5美元（約新台幣108元）。

布特林高中畢業後，順利進入滑鐵盧大學(University of Waterloo)，其父親也希望孩子，未來能成為一名程式設計師，不過期間布特林每周仍在研究區塊鏈和比特幣，由於研究相當複雜，之後他便決定輟學，當時他的父親並不同意，但仍尊重孩子的想法，更表示「輟學後的人生會更加有挑戰性，但你也會學到很多」。

之後6個月他跑遍各地研究，發現比特幣的侷限，並寫了一份白皮書，建議設計新款比特幣，更在內文介紹以太坊。2014年召集了幾位合夥人，利用讀書時拿到的獎學金，開始創建以太坊，並將其設計成新的加密貨幣幣種「以太幣（ETH）」，如今他身家超過408億美元（約新台幣1.25兆），甚至登上《財富》雜誌「40歲以下精英榜（40 under 40）」第22名。