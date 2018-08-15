婚變後爆真心話？蔣友柏鬆口「從沒看過幸福的狀態」

婚變後爆真心話？蔣友柏鬆口「從沒看過幸福的狀態」(圖／本報系資料照)

友善列印
／綜合報導

蔣家第四代蔣友柏與妻子林姮怡結縭15年，婚後育有一雙兒女，上月初驚爆婚變，更傳出男方與女特助過從甚密。蔣友柏日前接受陸媒專訪時，竟語出驚人表示「從沒看過幸福的狀態」，不禁讓人聯想是否在暗指婚姻狀態。

蔣友柏的官方微博將近一年未更新，近兩日接連發文，為的就是宣傳自己接受《騰訊新聞》的「我的時代和我」專訪，感慨寫道「感謝最後呈現，仍讓我，能做我。」、「我的人生過程中，選擇了靠意志力克服一切，被告誡過意志力策略缺乏經濟性，代價太大。但這就是我。這就是我的俠義道。」

長達41分鐘的影片，一開始，他劈頭就說「我看過為人民服務的狀態，我看過成功的商人狀態，但是我從來沒有看過幸福的狀態。」由於時機敏感，不免引發外界聯想。

他也多次提到身為蔣家後代的壓力，家族的烙印使他花數十年才重新過好自己的生活，看似坦然地說道「我甚麼都不怕，反正我做的好也是這樣，做不好也是這樣。我有也是這樣，我沒有也是這樣。」

當被問到「基因裡面有一種征戰的特質？」他笑回「那一定的，那沒辦法，三代都搞這個怎麼辦」，也承認是「武將性格」，接著又說希望孩子能有開心的人生，「反正不要像我一樣，把自己逼這麼緊吧！到我這代就結束了。」

婚變後爆真心話？蔣友柏鬆口「從沒看過幸福的狀態」 蔣友柏接受《騰訊新聞》的「我的時代和我」專訪。（圖／翻攝自騰訊視頻）
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